Trenerens jobb «hang i en tynn tråd». Nå har Haalands mål sendt Dortmund inn i gullkampen.

Lørdag har Borussia Dortmund bortekamp mot nedrykkstruede Werder Bremen i Bundesliga. Erling Braut Haalands klubb kjemper om seriegull og kun seier er godt nok. Det skiller sju poeng opp til topplaget Bayern München, men luken vil være tilbake på fire poeng om jærbuens lag gjør det som er forventet av dem.

Samtidig er det ikke langt ned til forfølgerne i jakten på Champions League-plass. Derfor er det lite trolig at Haaland hviles mot bunnlaget.

– Jeg er ikke i tvil om at han starter. Lucien Favre fikk kritikk da Haaland ikke startet mot Bremen i cupen. Da tapte de, sier Rune Bratseth, Bundesliga-ekspert for Viasat og tidligere Werder Bremen-spiller.

Krevende

Dortmund-klubbens sveitsiske trener Favre har gjort det bra etter at han tok over klubben, men omgivelsene krever mer.

– Det er nok et konstant press på ham, men det er mest utenfra, ikke internt. Han har gjort en god jobb også i tidligere klubber, men er han en vinner som kan ta titler? Det er et spørsmål han må svare på. Selv om det er en klubb med stabil ledelse som ikke får så lett panikk, han MÅ ikke vinne. Det er også en fordel for Haaland. De vil ha mesterskap, men det er ingen krise om de ikke vinner titler, sier trønderen som ble seriemester med Werder Bremen to ganger.

Haaland-hjelp

Med skader på nøkkelspillere som Marco Reus og Julian Brandt har Haalands målbidrag for Dortmund (11 mål i serie, cup og Champions League) vært svært viktig for klubben. Dortmund har vunnet fire av fem seriekamper etter at Haaland debuterte.

Men de gule og svarte slet i høst. Bunnpunktet kom mot Paderborn 25. november. Selv om Favres menn klarte å utligne etter å ha ligget under 0–3, var det ingen tvil om at den foreløpige sjetteplassen var illevarslende for sveitserens fremtid i klubben.

«Lucien Favres jobb henger i en tynn tråd etter skrekkshow», meldte The Guardian.

– Ny type

– Hvor mye har Haalands mål hatt å betyr for trener Favre?

– Det er ikke noen tvil om at treneren er blitt hjulpet av Haaland. De har fått en ny type angriper som de ikke har hatt. I cupen mot Bremen, da Haaland ikke startet, var det mye pent småspill, og de manglet noe. Det er ingen tvil om at hans inntreden har vært av stor betydning både for laget og for treneren, sier Bratseth.

Erling Braut Haalands fotballiv har vært en sammenhengende opptur, enten klubben heter Molde eller Borussia Dortmund, om motstanderen heter Brann eller PSG.

– Det kan komme perioder som er litt tyngre, selvsagt, men klubben tåler det godt. Hvis han går to kamper uten scoring, begynner folk å reagere. Det er for dumt. Han er 19 år.

– Kunne Haaland valgt en bedre klubb?

– Nei, jeg ble så glad da han valgte Dortmund. Han spiller med mange talenter, Jadon Sancho (19) og Giovanni Reyna (17). De har en tradisjon for å utvikle talenter videre. Det er helt optimalt.

Sliter

Lørdagens motstander sliter tungt om dagen. Bratseths tidligere klubb er i en sportslig krise og ligger på nedrykksplass.

– Jeg kan ikke huske sist de var på nivå to. Werder Bremen er en storklubb som stort sett har levert sportslig bestandig. De er nummer to på maratontabellen bak Bayern München. Det er ingen kaosklubb og får ikke så lett panikk. Derfor har de holdt på treneren sin (Florian Kohfeldt). Jeg er spent på hvor lenge det går.

Bratseth er klar på at Haaland og co. må slå Werder Bremen.

– Det sier nesten litt seg selv. De har tapt åtte av sine siste ni og mangler trygghet. De var ganske gode i starten, men er nå i en blindgate.