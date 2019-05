Strømsgodset snudde kampen - tok etterlengtet seier

STRØMSGODSET - TROMSØ 3–1

Det var to lag i poengnød som møttes til bunnoppgjør på Marienlyst stadion. Gjestene fra Tromsø lå som tabelljumbo før kampen med fire poeng, mens vertene hadde to poeng mer.

Ingen av lagene hadde vunnet de siste sju serierundene.

Etter kampen hadde Strømsgodset skaffet seg et lite pusterom fra nedrykksstreken takket være scoringer av Yacouba Sylla og Martin Rønning Ovenstad. Duoen snudde kampen for drammenserne etter at Kent-Are Antonsen hadde gitt Tromsø ledelsen i første omgang.

Dermed fikk assistenttrener Håkon Wibe-Lund sin første seier etter at det ble tap mot Vålerenga i debutkampen 16. mai etter at hovedtrener Bjørn Petter Ingebrigtsen ble sykmeldt og trakk seg fra trenerjobben.

– Dette var ikke sambafotball, men en krigekamp. Vi måtte ha en seier snart nå, og da er det deilig når alle legger ned denne innsatsen, sier sa Ovenstad til Eurosport etter kampen.

Tromsø-ledelse

På eget gress var det Strømsgodset som kom best i gang, men hjemmelaget slet med å omsette sjansene til scoringer. Det benyttet Tromsø seg av og gikk opp i føringen etter 23 minutters spill etter en corner.

Morten Gamst Pedersens hjørnespark fant veien til Antonsen som sendte «Gutan» i føringen.

Men corner er som kjent mål, og bare to minutter senere lå ballen i motsatt nett – også det etter hjørnespark. Lars Vilsviks corner ble klarert ut på rundt 30 meter. Der sto Sylla klar med ladet skuddfot, og banket ballen ned i hjørnet bak Gudmund Kongshavn i Tromsø-buret.

Til tross for flere gode muligheter til begge lag sto det 1-1 til pause i Drammen.

Spikeren i kista

To minutter etter pause hadde drammenserne snudd kampen.

Stian Ringstad dro seg fri inne i sekstenmeteren og la en perfekt pasning til Martin Rønning Ovenstad. 25-åringen hadde tid til å ta både ett og to touch før han satte ballen høyt i nota.

På overtid satte Johan Hove inn spikeren i kista da han satte inn Strømsgodsets tredje scoring.

Neste runde tar Strømsgodset turen Trondheim for å møte Ranheim, mens Tromsø tar imot Molde.