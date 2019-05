Landslagssjefen om Eliteseriens store formspiller: - Ikke høyaktuell for troppen

Landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte mandag troppen til EM-kvalifiseringskampene i juni. Norge spiller mot Romania på Ullevaal 7. juni og mot Færøyene 10. juni i Torshavn. Ingen av Moldes formspillere får plass i den 24 mann store troppen. Etter kampen mot Rosenborg slo lagkameratene Ruben Gabrielsen og nettopp Omoijuanfo fast at Eikrem burde få plass i neste tropp som formspiller.

Eikrem ikke høyaktuell

På pressekonferansen ble Lagerbäck blant annet spurt om Magnus Eikrem var nær troppen etter den gode sesongstarten i Molde.

- Han er ikke med i denne troppen, så han var ikke høyaktuell for å slå ut noen av disse spillerne, det kan jeg si, svarte landslagssjefen.

Han forventer to ulike kamper der Norge vil kontrollere oppgjøret hjemme mot Romania og så spille en annerledes kamp borte på kunstgress mot Færøyene.

Følger 30–35 spillere

– Det vil alltid være spekulasjoner rundt enkeltspillere. Når vi ser på dette, så prioriterer vi tidligere innsatser i landslaget. Gjør man det bra i den rollen man har, er det definitivt et pluss. Det andre kriteriet er hvordan man presterer i klubblaget og det tredje kriteriet vi alltid vurderer er spilletid. Nå var det denne troppen vi til slutt har bestemt oss for, sa Lagerback, som slo fast at landslagsledelsen til enhver tid følger 30-35 spillere.

Her er troppen:

Keepere: Sten Grytebust, André Hansen og Sondre Rossbach. Forsvarspillere: Kristoffer Vassbakk Ajer, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Sigurd Rosted, Stefan Strandberg og Jonas Svensson.

Midtbanespillere: Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Ole Kristian Selnæs og Martin Ødegaard.

Angripere: Joshua King, Bjørn Mars Johnsen, Tarik Elyounoussi og Ola Kamara.