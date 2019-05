Forren snakker ut om russefesten: – Saken er oppblåst, men vi må lære

Vegard Forren bekrefter overfor Rbnett at han er en av tre Molde-spillere som ble kalt inn på teppet etter at deler av laget deltok på en russefest i Mordalsvågen forrige mandag. Nå sier midtstopperen at han forstår reaksjonene, men mener samtidig at saken ikke er riktig fremstilt på ryktebørsen.

– Ja, saken er litt oppblåst. Det er mange overdrivelser ute og går, og en del påstander fra folk som ikke har riktig informasjon eller som ikke kjenner fakta. Men vi håndterte den saken internt og la den død med en gang, og vi har ikke brukt noe energi på den etterpå, sier Forren til Rbnett.