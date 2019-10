Lars Grønner ble skadet i åpningsminuttene mot Tromsdalen i forrige serierunde, og ble erstattet med Stålinho Sæthre.

Lars Bohinen og hans AaFK jakter to rekorder, og mønstrer derfor fullt mannskap til dagens kamp mot Start – selv om seieren i forrige runde sikret både opprykket og seriemesterskapet. Det vil med andre ord si at det, i hvert fall foreløpig, er lite rom for å spille inn ungguttene. I hvert fall fra start.