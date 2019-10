Molde-legenden vil ha tilbake «hatkampen» fra 90-tallet: – Vi skal mislike Rosenborg-spillerne sterkt

Ingen i Molde har spilt flere kamper mot Rosenborg enn Daniel Berg Hestad. Nå savner han den intense stemninga som preget disse oppgjørene på 1990-tallet.

– Jeg synes det er litt stille rundt disse kampene nå for tida. Det er lite prat om rivalisering og færre overskrifter enn før. Det har selvfølgelig litt med at Molde leder med så mange poeng, det er bedre for engasjementet at lagene ligger tettere på tabellen. Jeg mener uansett det burde vært mer oppfyring mot Rosenborg, sier veteranen, som spilte sin siste kamp mot trønderne i 2015.