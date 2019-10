SANDNES ULF – SOGNDAL 0–1:

– De mener jeg utagerte mot fjerdedommer ved to anledninger. Ja, jeg vet at jeg var etter ham, men begge feilene var så soleklare at det var naturlig å reagere, sier Sandnes Ulf-trener Bengt Sæternes til Aftenbladet, like etter å ha kommet ut fra dommergarderoben etter tapet mot Sogndal.