Mens mange fotballfans puster lettet ut over at landslagspausen endelig er ferdig, er det nok flere Fantasy-spillere som kjenner på høye skuldre.

For nå gjelder det å sanke Fantasy-poeng igjen. Enten for å tette luken opp til de foran i venneligaen, eller kanskje for å skaffe seg et større forsprang.