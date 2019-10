Fem snakkiser etter TIL-tap i Stavanger: «Slet offensivt, men blødde for drakta»

VIKING – TIL 2–1

Scoringer i 26. og 89. minutt sørget for at TIL reiste hjem til Tromsø uten poeng i bagasjen etter en tynn opptreden.

En redusering av Jostein Gundersen på overtid pyntet kun på resultatet.

Her er temaene som diskuteres etter det fortjente 2–1-tapet.

1. Blødde for drakta

Anders Jenssen ga alt i hodeduellen like før timen var spilt og måtte gi seg da blodet rant nedover panna og drakten. Harstadværingen hadde i hvert fall blødd for drakta og hadde ingen intensjoner om å gi seg. Etter å ha blitt lappet opp og skiftet drakt, var han klar igjen! TIL-fansen har i hvert fall spillere som «blør for drakta». Han endte kampen med å spille med full bansaje på hodet.

2. Slet offensivt

TIL hadde en solid sisteskanse i Jacob Karlstrøm som lenge holdt Gutan i kampen, men offensivt var det svært tynt. TIL greide ikke skape noen store sjanser i løpet av 90 minutter på SR-Bank Arena i Stavanger. Det var store forhåpninger til duoen Azemi/Espejord på topp før kampen etter sist ukes 5–0-seier mot Kristiansund, men Gutan var ikke i nærheten av å produsere noe tilsvarende mot Viking. I sluttminuttene avsluttet de med Morten Gamst Pedersen, Jostein Gundersen og Fitim Azemi på topp!

3. Kapteinen må sone

SImen Wangbergs gule kort gjør at han må stå over skjebnekampen mot Ranheim neste søndag. Heldigvis for Gutan har de friske nok spillere til å demme opp, men Simo Valakari skulle nok helst sett han hadde kapteinen sin tilgjengelig til den uhyre viktige skjebnekampen.

4. Spilte med bandasje

Litt over 20 minutter ut i kampen hev Kent-Are Antonsen seg inn i en oppofrende takling som hindret en enorm Viking-sjanse. «Balsfjordslegga» gikk inn med livet som innsats i duellen. Han bandasjerte opp høyrehånda på rekordtid og var straks ute på banen igjen. Ikke snakk om å gi seg!

5. Fridjonssons feiring

Vikings Samúel Kári Fridjónsson ble så lykkelig over 1–0-scoringen at han valgte å løpe rett bort å feire foran TIL-fansen. Det burde han ikke gjort. Islendingen ble belønnet med et korrekt gult kort for feiringen.