Flere norske medier meldte om fotballagentens død. Det stemte ikke.

Da Mino Raiola leste sin egen dødsmelding i internasjonale medier, tok han til Twitter. Nå beklager norske medier rutinebrudd.

Raiola er kjent for å være en av verdens mektigste fotballagenter. Han representerer blant andre Paul Pogba, Zlatan Ibrahimović og Erling Braut Haaland.

19 minutter siden

Torsdag ettermiddag meldte flere italienske medier at verdens kanskje mest kjente fotballagent var død.

I Norge viderebragte blant andre NTB, VG, TV 2, Dagbladet og Nettavisen nyheten. Da var ikke det angivelige dødsfallet bekreftet av fotballagentens pårørende. Det viste seg også raskt at nyheten ikke stemte.

TV 2 Nyhetskanalen kjørte til og med en ekstrasending om det angivelige dødsfallet. Raiola er agenten til den norske superstjernen Erling Braut Haaland. Han ble først kjent som Zlatan Ibrahimovic’ agent, og han har en rekke internasjonale stjerner i stallen.

Raiola reagerte sterkt på den feilaktige meldingen om hans død.

«Nåværende helsestatus for dem som lurer: Forbannet etter at de tar livet av meg for andre gang på fire måneder», heter det på Raiolas Twitter-konto.

Raiolas agentbyrå kommenterer saken som «fake news» overfor VG.

Sportsredaktør Ole Kristian Bjellaanes i NTB innrømmer rutinebrudd.

– Dette er ille, og beklagelig. I ettertid ser vi at vi burde ventet på flere opplysninger om saken og blant annet sett etter uttalelser fra navngitte personer, sier han til Medier24.

VGs breakingsjef Robert Simsø påpeker at de trakk nyheten tilbake raskt.

– Vi var først ute med nyheten om at dødsfallet ble tilbakevist. Likevel er det ikke å komme unna at vi bidro til å viderebringe en nyhet som ikke stemte. Vi har hatt bedre dager på jobben, sier Simsø.