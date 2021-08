Straffedrama da Sverige tapte sin andre strake OL-finale

(Sverige - Canada 1–1, 4–3 etter straffer) Den 37 år gamle marerittrekken fortsetter for svenskene, etter at Canada trakk det lengste strået da finalen ble avgjort på straffer.

Jessie Flemming var sikker fra elleve meter, etter at VAR grep inn.

Det måtte straffesparkkonkurranse til for å skille de to finalistene, etter at Jessie Flemming utlignet Stina Blackstenius 1–0-scoring etter timen spilt. Der ble det bommet hele sju(!) ganger, hvor Jonna Andersson bommet da det gjaldt som mest.

Dermed kunne Julia Grosso avgjøre det hele til Canadas fordel.

– For noen matchballer svenskene kastet bort, sa Discovery+-kommentator Jørgen Klem da den svenske fiaskoen var et faktum.

Finalen vil nok bli husket for den svake straffesparkkonkurransen, og ikke så mye mer. Det ble et dramatisk hendelsesforløp, hvor Sverige hadde muligheten til å avgjøre ved flere anledninger. Slik ble det derimot ikke.

Kosovare Asllani var først ut, og sørget for at Sverige fikk den verst tenkelige starten. Real Madrid-stjernen sendte ballen i stolpen og ut, mens canadiske Jessie Flemming satte Canadas første.

Nathalie Bjørn var imidlertid skråsikker fra elleve meter, og da Ashley Lawrences forsøk ble reddet av Hedvig Lindahl var vi like langt. Olivia Schough sørget for at Sverige plutselig hadde overtaket da hun satt den tredje straffen sikkert.

Alt lå til rette for svensk jubel da den canadiske midtstopperen Vanessa Gilles satte sitt forsøk i tverrliggeren og ut. Det presset taklet ikke Anna Anvegard. Det gjorde heller ikke Caroline Seger, og dermed blåste Deanne Rose nytt liv i det hele. Etter skes bom, skulle det hele nå avgjøres med en og en straffe.

Jonna Andersson bommet, mens Julia Grosso satte sitt forsøk. Dermed er Canada olympisk mester.

Etter en første halvtime hvor Sverige presset på og var det førende laget, var det Stina Blackstenius som sendte svenskene foran etter 35 minutter. Et godt innlegg fra høyrekanten ble ekspedert i mål fra ti meter, mellom beina på en Canada-forsvarer.

Stina Blackstenius fant nettmaskene i sin andre strake OL-finale.

25-åringen fant også nettmaskene under finalen i Rio, men da måtte Sverige altså se seg slått av Tyskland.

Etter to strake bronsemedaljer i London og Rio, så canadierne ut til å være noe preget i finalen. Det gikk nesten en time før de skapte sin første farlighet, da kaptein Christine Sinclair ropte på straffespark.

Først lot dommerteamet situasjonen gå, før VAR ble koblet inn. Etter å ha tatt en kikk på bildene, pekte hoveddommer Anastasia Pustovoitova på ellevemeteren.

Jessie Flemming var sikker, og sendte veteran Hedvig Lindahl feil vei. 1–1 var et faktum i finalen. Det så ut til å gi Canada en real vitamininnsprøytning.

«Neeej!» var overskriften i svenske Aftonbladet etter straffescoringen.

Iløpet av det neste minuttet var samme spiller farlig nære å snu kampen på egenhånd ved to anledninger, men svenskene slapp med skrekken.

Svenskenes største mulighet kom ved Kosovare Asllani, men det ville seg ikke.

Etter en halvtime ekstra fotball, endte finalen med å måtte avgjøres med straffer.