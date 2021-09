Her er «Eggen-grepet» som skal hindre ny smell på kunstgress

Åge Hareide terpet på særlig én ting under fredagens RBK-trening.

Flere samtaler. Hareide snakket mye med både Emil Konradsen Ceïde og Noah Holm fredag. Der gjorde han av en grunn.

17. sep. 2021 14:00 Sist oppdatert nå nettopp

Etter to sterke kunstgress-seirer på rad, i Tromsø og i Mjøndalen, ble det tap for Viking sist bortekamp.

Overtidsseieren på Lerkendal sist holder uansett Rosenborg godt inne i gullkampen.

Før den viktige bortekampen i Sarpsborg søndag, tar RBK-trener Hareide grep for å unngå samme utfall som mot Viking.

For i en helg hvor Molde skal til Oslo og møte Vålerenga, mens Bodø/Glimt skal til Stavanger, er det store muligheter for å ta ytterligere innpå.

Om Rosenborg da gjør jobben selv.

Formduoen sammen

Og under treningen fredag terpet Hareide på særlig én ting:

Han flyttet Emil Konradsen Ceïde tett sammen med Noah Holm på topp, mens Carlo Holse var ren «krittslikker» ute til venstre.

Så det også er nevnt: Stefano Vecchia trente alternativt, men er spilleklar søndag.

Brattbakk og Rushfeldt

Uansett: Trekket med å flytte Ceïde tidlig sentralt, minner om Nils Arne Eggens Harald Brattbakk/Sigurd Rushfeldt-variant, i en «skjev» 4–3–3, med de to ganske samlet på topp.

Fredag ettermiddag bekrefter Hareide at det fort blir nettopp slik mot sarpingene.

– Vi la Emil og Noah tettere sammen på siste tredelen i dag. Emil er opplært til å spille ving, men vi vil gjerne få han tettere inn i banen nå. Jeg tror at de to sammen, med sin fart og kraft, kan få til en god del, sier Hareide til Adresseavisen.

Treneren forteller at utgangsposisjonen fortsatt vil være en 4–3–3-variant, men at det er svært aktuelt å «pare» Holm og Ceïde tett når RBK angriper.

– Vi har vært litt få i boksen når innleggene har kommet, og dette kan være noe som gjør oss farligere på den siste tredelen, sier Hareide.

Litt å tenke på: Åge Hareide, på vei inn i RBK-garderoben fredag.

Spiller med tre bak

Én annen ting som gjør en «skjev» 4–3–3 særlig aktuelt på søndag, handler om Sarpsborgs spillestil.

Lars Bohinens mannskap kommer så å si alltid med tre mann i backrekka.

Og Hareide bruker særlig Sarpsborgs 5–0-smadring av Sandefjord for noen uker tilbake som eksempel, når han snakker om hvordan RBK skal forsvare seg.

– I den kampen lå Sarpsborg lavt, men kontret veldig solid. Så det kan være et alternativ for oss å ha to mann på topp i vårt eget forsvarsspill, slik at det blir «tre-mot-to» øverst, og ikke «tre-mot-en», sier RBK-treneren.

Fire mann - tre plasser

Med unntak av skadde Vebjørn Hoff og Dino Islamovic var det en full RBK-stall som trente i solskinnet fredag formiddag.

Men Alexander Tettey spiller ikke på kunstgress, og Markus Henriksen behøver ennå litt tid før han er spilleklar.

Dermed må Hareide sette sammen en ny midtbane, kontra den som startet mot Tromsø sist.

I øyeblikket er Edvard Tagseth, Per Ciljan Skjelbred, Pavle Vagic og Anders Konradsen alternativene Hareide rår over.

– Vi vurderer litt ulike ting. Også om vi skal starte med to «sittende» og en tier, eller to indreløpere, sier Hareide til det.