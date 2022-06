Ny Sverige-smell: – Klart det er dritt

(Sverige – Serbia 0–1) Det går ikke på skinner for Sverige. To hjemmetap på rad er fasit, og for å gjøre vondt til verre er fem midtstoppere ute med skade i forkant av Norge-kampen søndag.

fullskjerm neste SKADET: Midtstopper Joakim Nilsson måtte av banen i 1. omgang på grunn av skade. Før torsdagens kamp hadde Sverige allerede fire midtstoppere ute med skade. 1 av 3 Foto: Claudio Bresciani / EPA

9. juni 2022 22:38 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Det er klart det er dritt å tape fotballkamper. Jeg hater å tape fotballkamper og det gjør spillerne også. Men jeg kan ikke klandre dem når de gjør en sånn kamp, sier trener Janne Andersson til TV6.

Aftonbladets kommentator Erik Niva synes ikke like mye om kampen som Andersson.

– Å finne den rette elleveren der mange av spillerne knapt hadde hørt om hverandre for ti dager siden er fortsatt ganske håpløst, skriver kommentatoren etter kampen.

Fem minutter før pause måtte den svenske midtstopperen Joakim Nilsson av med skade.

En skadekrise som ikke kun er merkbart i forsvar, men fra tidligere er også Zlatan Ibrahimovic og Albin Ekdal ute av laget med skader.

Alexander Milosevic, Victor Lindelöf, Filip Helander og Carl Starfelt er de fire andre midtstopperne som er ute med skade for Sverige.

– Sånn er fotball. Noen ganger har du skader, sier Ståle Solbakken til VG.

Få minutter etter at Nilsson ble erstattet med landslagsdebutant Edvin Kurtulus på overtid av 1. omgang, satte Serbia-spissen Luka Jovic ballen i mål fra fem meter etter en corner fra kaptein Dusan Tadic.

Det var en skikkelig kalddusj for svenskene. Viktor Claesson hadde to kjempemuligheter i løpet av førsteomgangen til å sende Sverige i føringen, men svensken var ikke helt venn med føttene for anledningen.

fullskjerm neste 1–0: Luka Jovic sendte Serbia i føringen på overtid av 1. omgang. 1 av 3 Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Til tross for noen småfarlige målsjanser i den andre omgangen sprudlet det ikke for Sverige i siste tredjedel av banen denne torsdagskvelden. Noen av grunnene til nettopp det kan være fraværene i angrep.

Alexander Isak og Emil Forsberg startet kampen på benken, mens Dejan Kulusevski var ikke med på grunn av suspensjon.

Det var venstreback Ludwig Augustinsson som sto for Sveriges største målsjanse etter hvilen da han fikk skyte relativt upresset fra åtte meter, men backen blåste spilleren høyt over målet til den serbiske sisteskansen.

Da det gjensto et drøyt kvarter av kampen ble Forsberg og Gabriel Gudmundsson byttet på i håp om at svenskene skulle ta med seg noe poeng fra denne kampen.

Duoen maktet ikke sette sitt preg på kampen. Sverige fikk ikke satt et skikkelig trykk på bortelaget, og dermed var gultrøyenes andre hjemmetap på rad et faktum.

Før Norges 2–1-seier søndag hadde ikke svenskene tapt på eget gress siden 8. september 2020 da Portugal gjestet Friends Arena.

Alexander Isak forble en ubenyttet reserve for Sverige. Søndag klokken 18 tar Norge imot Sverige til et nytt oppgjør på Ullevaal, og da er også stjerneskuddet Dejan Kulusevski tilbake for våre naboer.

Norge snublet hjemme mot Slovenia, men topper likevel Nations League-gruppen med ett poeng ned til Serbia. Luken til Janne Anderssons mannskap er på fire poeng.

Edvin Kurtulus, Hjalmar Ekdal og Sotirios Papagiannopoulos er Sveriges alternativ på stopperplass førstkommende søndag.