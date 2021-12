Tar avstand fra Rekdals Rosenborg-tur: – Fører klubben bak lyset

Kjetil Rekdal (53) har selv fortalt at han dro «i skjul», uten HamKams samtykke, for å møte Rosenborg i Trøndelag.

OPPRYKK: Kjetil Rekdal jubler etter 2-1-seieren over Raufoss i november.

– Det er en veldig ugrei måte å gjøre det på. Da fører du klubben bak lyset, sier Fred Kristian Nordstad, leder for supporterklubben Briskebybanden.

– Du ser det på han serberen i Hammarby, han fikk jo sparken med en gang, sier han og tenker på Milos Milojevic, som måtte gå fra den svenske klubben etter at han forhandlet med Rosenborg.

I et intervju med Hamar Arbeiderblad har Rekdal fortalt at han dro for å snakke med Rosenborg torsdag, sammen med agent Morten Wivestad.

– Vi hadde et nytt møte med Rosenborg fredag, før vi kjørte tilbake. Vi forsøkte å holde oss i skjul, sånn at jeg kunne komme tilbake til Hamar og snakke med HamKam om at jeg hadde møtt Rosenborg i Trondheim. Det som skjedde, var at det ble kjent før jeg rakk å gjøre det, sier han.

Hjemme i Hamar måtte Rekdal forklare seg for HamKam-leder Bent Svele.

– Det er en trener som er ansatt hos meg. Vi satte oss ned på fredag og pratet ut om disse tingene, så da er det mellom oss, sier Svele.

– Jeg har blitt veldig kjedelig, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er det, men det er bare sånn jeg er, sier han om sitt eget svar.

– Reagerer du på måten Rosenborg har gått frem?

– Nå får vi se hva som skjer, så får vi ta opp den ballen etter hvert, hvis det dukker opp den ene eller andre tingen.

I intervjuet med Hamar Arbeiderblad avviser Rekdal at det er dårlig stemning mellom ham og ledelsen. Det er sånn mekanismene i fotball er, forklarer han.

Etter opprykket i høst skal det også mye mer til for å ødelegge forholdet til supporterne.

– Det er bare det at vi er litt skuffet. Vi setter pris på det han har gjort her, sier Fred Kristian Nordstad.

Banden-lederen synes «Rosenborg er litt dumt».

– Tidligere har han gitt uttrykk for at det ikke er noen andre klubber i Norge som er aktuelle for ham.

– RBK er en stor klubb, som mange i Norge har en drøm om å trene.

– Joda, jeg kunne forstått det tidligere. Men nå virker det litt som en kaos-klubb. Så håper jeg Rosenborg hører på supporterne sine, for Kjernen vil ikke ha ham.

Hverken Kjetil Rekdal eller Morten Wivestad har besvart VGs henvendelser.