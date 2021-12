Det kan gå mot ekstraordinært årsmøte i Brann

Supporter og bystyrepolitiker Joel Ystebø (KrF), sier han og flere andre klubbmedlemmer jobber med å skaffe de 50 underskriftene som trengs for å kreve ekstraordinært årsmøte i Brann.

Joel Ystebø står i spissen for et initiativ for å kreve ekstraordinært årsmøte i Brann.

17. des. 2021 23:04 Sist oppdatert nå nettopp

50 underskrifter fra medlemmer. Det er det som skal til for å kreve ekstraordinært årsmøte i SK Brann, ifølge klubbens egne lover.

Joel Ystebø har fått med seg Branns melding på sine egne nettsider der de skriver at de fortsatt har et vedtaksdyktig styre, men nå står han i spissen for et initiativ for å kreve ekstraordinært årsmøte.