Saka senket Aston Villa – Arsenal fester grepet om Champions League-plass

(Aston Villa - Arsenal 0–1) Arsenal og Bukayo Saka (20) reiste seg etter midtuketapet for Liverpool. Nå lukter det Champions League-spill av Mikel Artetas menn.

I STORFORM: Bukayo Saka var over alt for Arsenal på Villa Park lørdag ettermiddag.

19. mars 2022 15:27 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Med kampens eneste mål i Premier League-oppgjøret mot Aston Villa sørget Arsenals 20-årige ving for at Arsenal igjen koblet grepet om den viktige 4.-plassen i ligaen. Med én kamp til gode på både Manchester United og West Ham, er luken ned nå på fire poeng.

Ungguttens scoring kom da halvtimen var passert og var akkurat nok for London-klubben til å ta med seg tre poeng fra Birmingham.

– Dette var en stor seier for oss. Dette resultatet betyr mye når vi ser på resten av sesongen. Målet vårt er selvsagt Champions League. Men vi må bare beholde roen og ta hver kamp som en cupfinale, sier matchvinner Saka til BT Sport.

Martin Ødegaard fortsatte å være toneangivende for «The Gunners». Men det ble mye nesten i kombinasjonene med rekkekameratene Saka og Smith Rowe.

Så smalt det plutselig.

Etter et kort frispark og Ødegaard-innlegg, havnet ballen hos Saka. Unggutten brant til med venstrebenet fra 20 meter. I det ballen suste forbi alle inne i feltet, var det for sent for Aston Villa-sisteskanse Emiliano Martinez. Den tidligere Arsenal-keeperen rakk aldri ned og måtte konstatere at ballen suste i nettet.

– Vi skapte en del sjanser før lykkes, men vi trengte definitivt den scoringen, konkluderer målscoreren.

DUELL: Mikel Arteta og Steven Gerrard møttes mange ganger som spillere. Ofte som kapteiner for hvert sitt Merseyside-lag. Nå er det på sidelinjen duellene utspiller seg.

1–0 Arsenal etter halvtimen, noe som også holdt inn til pause mot et meget tafatt Aston Villa-lag.

– De har hatt så lite at det rett og slett har vært pinlig, sa TV 2s Erik Thorstvedt om Steven Gerrards mannskap i pausen.

Men andreomgang fortsatte som den første. Arsenal var det førende laget, og Aston Villa slet med å etablere sitt spill.

Men med drøye 20 minutter igjen på klokken, våknet omsider hjemmelaget. John McGinn var nære å utligne på det som var kampens første mulighet for Aston Villa. Det ga blod på tann.

TØFFE DUELLER: Skotske John McGinn gir sjelden ved dørene. Her jages han av Martin Ødegaard.

Friske bein og et påskrudd hjemmepublikum gjorde at de burgunderrøde klarte å sette Arsenal under press. I tillegg til en avslutning som gikk via Kierran Tierney og i stolpen, var Phillipe Coutinho nære med kampens siste spark på ballen. Men der sto reservekeeper Bernd Leno.

Det endte 1–0 til gjestene fra Nord-London.