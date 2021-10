Flere millioner venter for Sandviken ved mesterligaspill

Om noen uker kan klubben trolig begynne å planlegge for deltakelse i Champions League.

Sandviken kan trolig innkassere flere millioner kroner i klubbkassen dersom de kvalifiserer seg for gruppespill i kvinnenes mesterliga.

På Nymarksbanen, under kraftig regn og sterk vind, hører man Sandvikens trener, Alexander Straus, rope høyest.

Treningsøkten skulle egentlig vært ferdig, men Straus vil ikke avslutte før spillerne følger taktikken hans fullstendig. Sandviken, som ligger på toppen av tabellen og som virker å være på vei mot et sikkert seriemesterskap, forbereder seg til semifinalen i cupen mot LSK søndag.

Men Sandviken kan oppnå mer enn «The Double». De er også på vei mot Champions League.

– Det finnes ikke begrensninger på hvor langt disse jentene kan nå, sier medieansvarlig i klubben, Mette Hammersland.

Spillerne forbereder seg til semifinalen i cupen mot LSK på søndag. Sandvikens drøm om dobbel triumf lever videre.

Spillerne prøver å holde riktig fokus på kampene som Sandviken har igjen å spille. Med fire kamper igjen leder laget serien med syv poeng, og de er altså i cupens semifinale.

– Det er veldig tett i toppen, sier Signe Gaupset, Sandvikens 16 år gamle spiller pesende etter en hard trening.

Den erfarne spilleren Kennya Cordner er enig med Gaupset. 33-åringen fra Trinidad og Tobago smiler og sier at det ikke er kaldt i Norge mens hun former hendene til en ball hun varsomt blåser varm pust inn i.

Før hun brått blir alvorlig.

– Det er veldig tidlig å snakke om Champions League nå, slår hun fast.

– Vi prøver å ta en kamp om gangen, sier fotballtalentet fra Molde, Signe Gaupset.

Ny mesterliga

Sandviken, som skal slå seg sammen med Brann neste år, kan nå en ny milepæl om de kommer seg til gruppespillet i Champions Leagues gruppespill. Men hva kan det bety for klubben som skifter navn til Brann neste år?



Champions League har fått ny logo, ny medieavtale og ny struktur. Og ikke minst: En pott på 24 millioner euro som skal fordeles.

Kennya Cordner fra Trinidad og Tobago trener alene etter å ha vært en del skadet i år.

Norge kunne delta med to klubber i årets Champions League. Det er fordi Norge er rangert som nummer tolv ut av 50, ifølge Uefa. Europas seks beste ligaer får tre klubber med i turneringen.

Fotballekspert Carl-Erik Torp er en av dem som følger kvinnefotball tettest. Han synes dette er svært gode nyheter for kvinnefotballen.

– Toppserien har selv uttalt at de har som ambisjon å være blant de seks beste ligaene i Europa. Å ha et flaggskip som presterer er veldig avgjørende for å nå dette målet, sier Carl Torp.

– Det er fantastisk at kvinners Champions League skal ha gruppespill, og at strukturen blir lik herrenes. Sier Carl Torp

Fakta Champions League Kvinner Turneringen het fra starten i 2001/02 Uefa Women's Cup, og den tyske klubben Frankfurt var den første vinneren.

Fra og med 2009/10 ble turneringen endret og heter Uefa Women's Champions League, også kjent som Mesterligaen for kvinner.

I den andre perioden dominerte Lyon, og vant syv ganger.

Den norske Spissen i Lyon, Ada Hegerberg, er tidenes mestscorende i Champions League med 53 mål.

Barcelona var siste vinner av turneringen da de slo Chelsea 4–0 i finalen. Vis mer

Må gjennom playoff

Det var Vålerenga og Rosenborg som representerte Norge i år, og ingen av dem kvalifiserte seg til det aller første gruppespillet i Champions League for kvinner.

– Vålerenga var uheldige som møtte Häcken, et veldig bra lag med mange svenske landslagsspillere, sier Torp.

Hvis Sandviken vinner Toppserien, eller kommer på andreplass, så får de spille playoff, som er to runder før gruppespill.

Om noen uker kan klubben godt begynne å drømme om Europas viktigste fotballturnering: Champions League.

Utviklingen i Champions League for kvinner handler i stor grad om økonomi, og daglig leder i Toppserien, Hege Jørgensen, mener i et intervju med VG at mulighetene nå er gode:

– I den nye Champions League vil det gi fire millioner bare å kvalifisere seg. Med tanke på at et gjennomsnittlig budsjett i Toppserien er på drøyt 10 millioner kroner, er dette veldig mye penger, sier Jørgensen til VG.

Tror på Sandviken

Torp viser til at økonomi egentlig er hovedforskjellen mellom norske klubber og store klubber i Europa som Lyon, Barcelona og Chelsea. Derfor mener han det er veldig viktig at Sandviken/Brann, Vålerenga og Rosenborg fortsetter å øke budsjettene sine for jevnlig å konkurrere i Europa.

– Å kvalifisere seg til gruppespillet i Champions League kommer til å gi Sandviken fire millioner kroner, og det er en stor del av klubbens budsjett som er på cirka 11 millioner kroner, sier Torp, og legger til:

– Jeg har tro på at Sandviken med det laget de har, og måten de jobber på, kan ha bra mulighet, særlig om det ikke møter lag fra de beste ligaene i avgjørende kampene.