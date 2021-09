Bekreftet: André Hansen må stå over landskamper

Rosenborg-keeper André Hansen har pådratt seg en båndskade og er utelukket for det norske landslaget i kampene mot Tyrkia og Montenegro.

27. sep. 2021 19:25 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det bekrefter Rosenborg i en pressemelding.

– Det er selvsagt veldig kjedelig å miste de kommende landskampene. Jeg skal gjøre det jeg kan for at skadeoppholdet blir så kort som mulig, slik at jeg kan være disponibel for RBK i en meget spennende gulljakt, og for landslaget når VM-billett forhåpentligvis sikres i november, sier Hansen.

Keeperen skadet seg i kampen mellom Rosenborg og Mjøndalen søndag, og må trene alternativt i 14 dager. Hansen har startet fire av de siste fem landskampene for Norge.

Ellers har Ståle Solbakken fått godt skadenytt:

– Undersøkelser viser at André pådro seg en lettgradig båndskade i kneet etter en takling i kampen mot Mjøndalen. Dermed venter tok uker med alternativ trening, sier RBK-lege Reidar Due.

Han spilte også annenomgang sist Norge og Tyrkia møttes, da Rune Almenning Jarstein ble byttet ut til pause.

Ørjan Håskjold Nyland startet forrige landskamp mot Gibraltar og Jarstein har vært ute med sykdom i et halvt år.

Fra før er det klart at angriper Alexander Sørloth mister landskampene mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober). I tillegg er det usikkerhet rundt Erling Braut Haaland (ikke i trening mandag) og Sander Berge (lårskade). Troppen kommer tirsdag.