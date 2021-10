Brann-keeperens utfordring: – Viktig at jeg ikke begynner å slite med hodet

Lennart Grill er trygg på at han skal reise seg etter tabben i Mjøndalen.

– Jeg forestilte meg ikke så mye om Brann før jeg kom hit, men kvaliteten er bedre enn tabellposisjonen skulle tilsi, mener Lennart Grill.

Nå nettopp

– Det er viktig at jeg ikke begynner å slite med hodet. Jeg må holde meg klar her oppe, sier Lennart Grill og peker på hodet sitt.

Brann så ut til endelig å kunne ta sin første seier i Mjøndalen siden 1975, men et kvarter før slutt sprakk det. Hjemmelaget polet en langpasning som landet cirka på 16-meteren. Stormende ut kom Grill som bokset ballen.

I sekundene etter hadde Brann maks uflaks. Først traff ballen rett i føttene til en helt upresset Mjøndalen-spiller. Deretter glimtet den aktuelle Mjøndalen-spilleren, Lars Olden Larsen, til med en utsøkt lobb i krysset fra 20 meter. Dermed ble det 1–1.

– Det var en tabbe av Grill, slår Joacim Jonsson, Eurosports fotballekspert fast.

Før han skynder seg å legge til at dette er prisen å betale for å ha en offensiv keeper:

– I lengden tror jeg at Grill vinner på å spille slik. For forsvarsspillerne er det bra å vite at de har en keeper som tar for seg, sier Jonsson.

– Spørsmålet nå er hvordan Grill responderer på det som skjedde, om han blir mindre offensiv. Jeg tror han taper mer på det om han blir passiv og stående fremover, fortsetter den svenske fotballeksperten.

– Den største forskjellen mellom Norge og Tyskland er tempoet og så er det kunstgresset. Banen er hardere og jeg har mer vondt dagen etter kamp her enn jeg hadde i Tyskland, sier Lennart Grill.

– Feil er naturlig

Med kampen på avstand er Grill tydelig på at han ikke skal la seg påvirke.

– Det viktigste som keeper, spesielt når man er ung, er å reise seg etter feil. Jeg har gjort feil, men det er naturlig for en ung keeper, sier Grill.

– Det verste som kan skje er om jeg blir passiv, men det skal jeg ikke bli, understreker tyskeren.

På sensommeren fikk Brann låne Grill av Bayer Leverkusen, Tysklands nest beste lag. 22-åringen er blitt betegnet som fotballnasjonens største keepertalent, men er i Bergen for å få spilletid.

– Grill er ikke ferdig utlært. Det er derfor vi har fått låne ham, sier Eirik Horneland, Branns trener. Han sier han er trygg på at Grill vil takle tabben fint.

Tyskerens debut kom i en treningskamp mot Sogndal for en måned siden, da mistet han ballen i mål. Siden har han spilt fast og Brann har tatt poeng, før den neste store «målgivende» feilen kom mot Mjøndalen.

– Grill er en veldig moderne keeper, og det han ble tatt på er at han er offensiv og moderne, sier Horneland.

En del av Grills moderne keeperspill er at han ofte er involvert som en ekstra utespiller når Brann for eksempel skal spille av høyt press.

– Det er betryggende at han har to gode føtter. Det skaper ro i det oppbyggende spillet vårt, sier Horneland.

Dette er også Grill opptatt av. Han mener en trygg pasning til ham i stedet for en mer risikabel pasning fremover kan være fornuftig, selv om fokus på være på spille fremoverrettet, presiserer han.

– Når vi settes under høyt press kan jeg spille en rolle, sier Grill.

– Vi får se hva som skjer neste år. Det viktigste for meg er å spille, sier Lennart Grill om muligheten for å forlenge Brann-oppholdet ut over 2021.

Gale supportere

Før Grill gikk til Leverkusen, sto han for den falne giganten Kaiserslautern i 3. Bundesliga. Der var det til tider stort press fra 30.000 – ofte skuffede – fans på tribunen. Da Brann-fansen møtte opp og fylte en kortside i Mjøndalen, fikk Grill positiv flashback til tiden i Kaiserslautern.

– Supporterne var meget gode, sier Grill, som kan se tilbake på situasjoner med smått gale, forventningsfulle fans i Tyskland. Det setter ting i perspektiv for ham nå når Brann sliter.

– I Kaiserslautern var veldig mange situasjoner med stort press. Men når det gjelder fans så ser jeg på det som veldig positivt at folk bryr seg, sier Grill.

Branns nye keeper ble også tema i forrige episode av Ballspark-podkasten. BTs Erik Huseklepp mener Grill har utmerket seg med noen tabber, men at 22-åringens evner med føttene og i feltet likevel er til stor hjelp for Brann.

– Alle lag som vil presse Brann høyt sliter nå med å gjøre det fordi Grill ser at når lag kommer høyt og prøver å låse Brann, så greier han å chippe ut til en back som er fri, for eksempel. Da har du med en gang passert et pressledd, sier Huseklepp.