Norske Oscar (19) fikk drømmebeskjed – hylles av City-stjerne

HOUSTON (VG) Oscar Bobb (19) har tidligere bodd alene på Manchester Citys internat i England. Nå skinner Oslo-karen sammen med resten av storklubbens stjernegalleri under den varme treningsleiren i USA.

FÅR ROS: Oscar Bobb imponerer på tur med Manchester Citys A-lag.

20. juli 2022 17:15 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg syns han gjør det glimrende. Jeg kjenner Oscar fra flere år tilbake. Jeg liker ham som spiller. Han er veldig smart, sterk og kan spille på topp eller på kantene, forteller Manchester Citys spanske landslagsspiller Rodrigo (26) til VG her i Houston.

Mamma Turid Gunnes er stolt over at sønnen er valgt av suksesstrener Pep Guardiola til å være blant de 26 spillerne som er med til USA. I troppen er Oscar Bobb sammen med superstjerner som Erling Braut Haaland (21) og Kevin De Bruyne (31).

19-åringen er også aktuell for å debutere i de VGTV-sendte kampene mot Club América natt til torsdag klokken 03.10 norsk tid og Bayern München natt til søndag klokken 01.00. Den etterlengtede oppturen kommer etter flere år med dedikasjon, forteller moren.

– Jeg syns det er kjempestas. Oscar har jobbet beinhardt og vært tålmodig lenge. Samtidig har han gjort det bra på akademiet. Det er ikke sikkert han får spille kamper i USA, men bare for han å trene med den gjengen der, treffe Erling Braut Haaland og trene under Pep Guardiola, det «booster» selvtilliten, motivasjonen og alt. Jeg syns jo det er kjempespennende. Han er selvfølgelig også veldig glad, forteller mamma Turid Gunnes til VG.

Les også: Pep Guardiola mener Haalands prestasjoner er uvirkelige

TRENER MED STJERNENE: Oscar Bobb (til venstre foran) varmer opp i ly fra den brennhete solen i Houston sammen med Kevin De Bruyne, Julian Alvarez, Kyle Walker, Rodrigo og Erling Haaland.

Hun bor i Portugal, hvor sønnen var en del av akademiet til Porto fra han var 12 til 14 år gammel. Etter å ha tilbrakt de to påfølgende sesongene i Vålerenga, signerte Bobb for Manchester City i juli 2019.

Etter overgangen til England flyttet Bobb inn på internatet til Manchester City-akademiet. Der bodde unggutten alene i over ett år før han ble innlosjert med en vertsfamilie under pandemien. Nå har Oslo-karen blitt voksen og flyttet for seg selv i Manchester.

– Han jobber veldig hardt. Samtidig vet han at han ofrer mye. Han er ung og har lyst til å ha det gøy, men han klarer den balansegangen veldig fint, syns jeg. Han har høye forventninger til seg selv, forteller moren.

Les også: Hetebølge skaper bekymring i Texas før Haaland-debut

GIR BOBB TILLIT: Pep Guardiola har bestemt at Oscar Bobb skulle være med A-laget under treningsleiren i USA.

Den offensive anlagte midtbanespilleren har hatt stor utvikling i City. Forrige sesong ble Bobb kåret til årets spiller på U23-laget. Kort tid før A-lagets avreise til USA, kom også drømmebeskjeden om at den norske G19-landslagsspilleren var innlemmet i A-troppen for anledningen.

– Han hadde fått klare signaler på at han skulle være med, men den endelige beskjeden kom ikke før to dager før avreise. Jeg kan si at han var ganske glad da, forteller moren og smiler stolt.

Hun sier at sønnen imidlertid er helt klar på at nåløyet er trangt.

– Han lever i et miljø som er ekstremt konkurransepreget, men samtidig er han en type som liker den utfordringen. Jeg har inntrykk av at det er et veldig, veldig positivt miljø i Manchester City. Støtten han får fra spillerne på A-laget er veldig god og vennlig på tross av det høye nivået som er der, forteller Gunnes.

Også den engelske landslagsspilleren Kalvin Phillips (26) forteller om god stemning i City-leiren: