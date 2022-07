Molde rykker fra på tabelltopp etter målfest: – Ikke mange som kan slå oss

(Sandefjord – Molde 2–3) Molde fortsetter å vise styrke i Eliteserien og en sen scoring reddet tre poeng – og økte avstanden til Lillestrøm på toppen av tabellen.

24. juli 2022 19:50 Sist oppdatert 9 minutter siden

– Vi føler oss sterke. Det er ikke mange som kan slå oss og du ser jo det på måten vi har spilt i det siste. Det er vanskelig å møte oss og det er bare vi som kan stoppe det toget her, sier matchvinner Ola Brynhildsen til Discovery etter kampen.

Sandefjord hadde ikke vunnet én hjemmekamp hittil denne sesongen før kveldens oppgjør mot Molde.

Det maktet de ikke å gjøre i kveld heller.

Hans Erik Ødegaards mannskap tok ledelsen i den første omgangen, men Molde vant kampen 3–2 takket være innbytter Ola Brynhildsen.

– Det er surt og det er skuffende at vi ikke har en seier på hjemmebane i år, sier Sandefjords Mats Haakenstad til Discovery etter kampen.

DUELLER: Sandefjord kjempet tappert i duellene søndag kveld, men poeng ble det ikke.

Den første omgangen startet i et forrykende tempo og den første store sjansen kom allerede etter ti minutter spilt.

Molde slo kontra og Kristoffer Haugen rappet til på volley, men ballen snek seg til side for målet til Sandefjord. Bortelaget fortsatte å opprettholde trykket. Omtrent 20 minutter var spilt da Mats Haakenstad reddet ballen på streken etter mye klabb og babb i feltet.

Tross store Molde-sjanser, var det hjemmelaget som tok ledelsen. Franklin Nyenetue slo ballen inn fra venstre, den endte opp i stopper Haugan og i mål.

Men den ledelsen maktet ikke Sandefjord å holde til pause.

Rett før hvilen slo Rafik Zekhnini et lavt innlegg inn i boksen. Ballen gikk via Markus Kaasa og endte opp hos Martin Linnes. Sistnevnte banket inn utligningen for bortelaget og lagene gikk til pause på stillingen 1–1.

Erling Moes menn sparte ikke på kruttet i den andre omgangen heller. Kun fem minutter var gått før de tok ledelsen ved Kaasa.

Linnes ble spilt fri inne i boksen, før han la fint igjen til Kaasa som banket inn 1–2 til bortelaget. Fem minutter senere burde Molde økt ledelsen, men en redning på strek fra Sandefjord-stopper Fredrik Flo hindret scoring.

UTLIGNET: Sandefjord utlignet til 2–2, men Molde slo tilbake.

Etter dette fortsatte Molde å presse Sandefjord lave og de kom til flere sjanser som kunne resultert i mål.

Men etter 78 minutter var utligningen et faktum. Sandefjord hadde ikke skapt noe som helst i den andre omgangen før Ofkir slo en godt slått corner. Inne i boksen stanget Mats Haakenstad inn utligningen.

Uavgjort sto det i nøyaktig syv minutter. Innbytter Ola Brynhildsen ble spilt fint gjennom av Linnes. Førstnevnte var sikker alene mot keeper og fastsatte sluttresultatet til 3–2 i favør bortelaget.

– Spillet har satt seg. Vi virker mer komfortable og trygge. Og flere spillere begynner å komme i toppform, sier Martin Linnes til Discovery etter kampen.

Det betyr at Molde leder Eliteserien med sine 36 poeng, tre poeng ned til Lillestrøm på annenplass. Sandefjord på sin side ligger nå på en tolvte plass – kun fire poeng over kvalikplass.