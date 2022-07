Én lokal fotballklubb nekter å oppgi lønnsbudsjett: – Gjør at man stiller spørsmål

Denne klubben nekter å oppgi lønnsbudsjettet sitt, men henter flere spillere på proffkontrakter enn alle lokale divisjonskollegaer til sammen.

Ørjan Håland er skeptisk til at divisjonskollegaen nekter å dele opplysninger om lønnsbudsjettet sitt.

11 minutter siden

I lokalfotballen i Bergen er det mange spillere som kombinerer fotballen med jobb eller studier på siden.

For å bøte på det, er det ikke uvanlig praksis at fotballspillere, også på lavere nivåer, kompenseres økonomisk for arbeidet sitt.