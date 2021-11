Pirker i gamleklubbens historie: – Vokst opp med å se Vålerenga tape de kampene

MJØNDALEN (VG) Markus Nakkim (25) går løs på Vålerenga-historien for å finne gode argumenter for at Mjøndalen skal holde seg i Eliteserien.

TRENGER POENG MOT GAMLEKLUBBEN: Mjøndalens Markus Nakkim under oppgjøret mot Viking 7. november i år.

Mjøndalen ligger på direkte nedrykksplass, har tre poeng opp til Stabæk og har Vålerenga (borte) og Bodø/Glimt (hjemme) i de to siste kampene.

«Kinderegget» kunne knapt vært verre.

– Joda, jeg er vokst opp med å se Vålerenga tape de hjemmekampene på slutten av sesongen – og ende på syvendeplass på tabellen. Jeg personlig har veldig troen på den matchen. Vi kjemper fortsatt for livet. Der henter vi tre poeng, sier Mjøndalen-stopper Markus Nakkim til VG.

Han trenger ikke å gå lenger tilbake enn 2019 for å finne et godt eksempel på en mager Vålerenga-høst: Da var VIF nummer fire med 25 poeng etter halvspilt serie – men tok kun ni usle poeng i høstsesongen.

– Jeg tror ikke de er interessert i å hjelpe meg, men sånn jeg kjenner Vålerenga, tror jeg det er mulig å hente noe der, sier Nakkim, som tok steget fra junior- til A-lagsspiller i Oslo-klubben.

Nakkim mener Mjøndalen «pisset bort» en god mulighet da laget tapte 1–3 mot Sarpsborg 08 søndag. Etter en periode med gode resultater, som ga Mjøndalen en fair sjanse til å overleve i Eliteserien, var det en brutal nedtur.

– Det ser tøft ut, men Vålerenga ligger nede for telling, så vi skal inn til Oslo og bite godt fra oss, sier Nakkims scoringskåte lagkamerat Lars Olden Larsen.

24. oktober så det kanskje enda mørkere ut for Mjøndalen. På det tidspunktet var det fem poeng opp til Brann på kvalik. Så slo klubben til med 5–0 over Kristiansund, og senere seier i lokaloppgjøret mot Strømsgodset.

– Det er en tøff hverdag å tape så mange fotballkamper. Vi klarte å reise oss igjen, og vi er jo fortsatt med - det viser hvor mentalt sterke vi er, mener Olden Larsen.

Christian Gauseth sier følgende om at Vålerenga er neste motstander.

– Denne klubben er bygd på å være en underhund. For oss passer den posisjon veldig bra. Vi har opplevd store ting på Intility før. Senest i fjor, 28. desember. Så vi drømmer om både en og to turer til Oslos storstue denne høsten, sier Gauseth, og mimrer tilbake til denne kvelden: