Opplysninger til VG: Fredrik Bjørkan til Hertha Berlin

Bodø/Glimt-backen har signert med den tyske Bundesliga-klubben Hertha Berlin – og går dermed gratis fra gulljagende Bodø/Glimt etter sesongen.

PÅ FARTEN: Den hurtige venstrebacken Fredrik Bjørkan er på flyttefot også karrieremessig.

1. des. 2021 11:41 Sist oppdatert nå nettopp

Kontrakten med Bodø/Glimt går ut ved årsskiftet. Nå fortsetter karrieren i Tyskland. Også TV 2 melder dette.

Fredrik Bjørkan (23) har vært brennhet for Glimt og har følgelig blitt belønnet med en plass på landslaget.

– Jeg føler kanskje at dette er riktig tid for meg å ta det neste steget, sa Bjørkan til VG tidligere denne sesongen.

Hertha Berlin ligger på 14. plass i Bundesliga med 14 poeng på 13 kamper.

HamKam-trener Kjetil Rekdal, som har en fortid i den tyske klubben, røper at han ble kontaktet av tyske journalister som var nysgjerrige på Bjørkan allerede for noen uker siden.

– Fantastisk klubb å komme til. Det er en fantastisk by og en klubb som har slitt. De har brukt mye penger, men ikke fått laget til å holde sammen. Potensialet er mye bedre enn dagens tilstand. De har underprestert, sier Rekdal til VG.

– Han må krige for plassen sin. Det er ikke noe klapp på skulderen og «det går bedre neste gang» der. Det er et kraftig steg opp i nivå. Han har spilt bra i Europacup, men det er en åpen liga med mye kraft og tempo. Han møter hurtige spillere som holder hele kampen, sier HamKam-treneren.

Med under seks måneder igjen av kontrakten sto Bjørkan fritt til å forhandle med andre klubber – og det manglet ikke på interessenter.

– Det jeg har tenkt mest når det gjelder ny klubb er at det er en klubb som passer meg og mine styrker mer enn land eller liga. Jeg vil komme inn i et lag og et prosjekt som jeg har troen på, hvor jeg kan hjelpe laget og bli bedre. Jeg tror at hvis man skal trives ute så må man få det til, sa Bjørkan tidligere i år.

VG har tidligere omtalt at Olympiakos var nære å hente venstrebacken i oktober i fjor. I januar fikk blant andre Sparta Praha avslått et bud, og så sent som i sommer var flere klubber villige til å betale tosifret antall millioner for Bjørkan, som har kontrakt med Glimt ut sesongen.

– Det har vært veldig mye interesse i ganske lang tid, ikke bare fra én klubb eller én liga, men ulike klubber i ulike land. Nå handler det om å ta riktig valg, sa spillerens agent Atta Aneke den gang.

VG har ikke lyktes å få en kommentar hverken fra Bodø/Glimt eller spillerens agent.