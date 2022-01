Bjerketvedt mot NFF-exit – vil avklare fremtiden innen «noen måneder»

Pål Bjerketvedts tid som generalsekretær i Norges Fotballforbund går mot slutten. Det har 61-åringen allerede varslet kolleger og president Terje Svendsen om.

MOT JOBBSKIFTE: Pål Bjerketvedt tenker nå på en passende sluttdato i virket som generalsekretær i Norges Fotballforbund.

5. jan. 2022 19:11 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er i tenkeboksen for å bestemme meg for en sluttdato i NFF. Jeg fyller 62 år om tre måneder. Jeg passerer fem år i jobben om noen uker. Så i løpet av noen måneder vil jeg ha klar en forutsigbarhet for min egen fremtid, sier Bjerketvedt til VG.

Han hadde sin første arbeidsdag som NFF-administrasjonens øverste leder 6. februar 2017. Snart fem år senere går Bjerketvedts tid mot slutten.

– Jeg har snakket med familien, kolleger og presidenten om det. Det er mest for å sette i gang en prosess, sier mossingen.

– Når ser du for deg å slutte?

– Om det er nå eller neste år, er noe jeg vil ta stilling til etter hvert. Jeg er ikke der enda. Men jeg har vært toppleder sammenhengende siden 1994 i seks ulike virksomheter. Før jeg blir ordentlig pensjonist har jeg tanker om å gjøre andre ting i livet. Beslutningen er sammensatt av mange hensyn og motiver.

VG vet at Bjerketvedts kommende avgang som generalsekretær har vært tema blant sentrale personer i norsk fotball den siste tiden. Før jul ble det også kjent at Terje Svendsen gir seg som fotballpresident og at Lise Klaveness er innstilt som hans etterfølger.

HAR SNAKKET MED SVENDSEN: Pål Bjerketvedt har varslet avtroppende NFF-president Terje Svendsen om at han ser for seg å slutte som generalsekretær.

I 2020 unnskyldte Bjerketvedt seg for behandlingen av Erik Loe, som fikk en hemmelig erstatning på 150.000 kroner etter å ha blitt krenket av generalsekretæren – som igjen hadde blitt blåst som kilde av Josimar.

Bjerketvedt hadde da klaget Josimar inn til Pressens faglige utvalg (PFU) i forbindelse med en sak der han selv var en anonym kilde.

En årelang konflikt med tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen har også preget Bjerketvedts tid som NFF-topp. Saken har kostet fotballforbundet flere millioner kroner.

Ifølge Bjerketvedt har ikke hans egne tanker om å slutte i NFF noe med tillit eller mistillit internt å gjøre.

– Overhodet ikke. Det var en helt spesiell sak som jeg ikke ønsker å gå inn på nå, men det er bare en parentes hvis man ser fem år tilbake i tid. Som toppleder er det uungåelig å havne i konflikter en gang iblant. Jeg opplever det som en fartsdump på veien.

– Hvordan opplever du jobben som generalsekretær nå?

– Først og fremst er det et privilegium å ha denne jobben i en så spennende og dynamisk organisasjon. Når du spør om jobben som sådan i disse pandemitider, er det for meg som andre i arbeidslivet, annerledes enn den normalt sett er. Det er unntakstilstand, nødløsninger og smittevern som preger hverdagen. Det er det jo. Men du kan uansett ikke velge agendaen din som toppleder hele tiden. Det er omgivelsene som styrer den.

– Har planen din om å slutte i NFF noen sammenheng med at Terje Svendsen har varslet at han går av som president?

– Det har ingen sammenheng. Den første gangen jeg begynte å tenke på varigheten av mitt eget engasjement i NFF, var etter at jeg hadde hjerneslag i 2018. Da hadde jeg et behov for å ha perspektiv på hvor lenge jeg skulle være i NFF, og da tenkte jeg fem-seks år, sier Bjerketvedt.

– Har du en klar tanke om hva du vil gjøre etter at du er ferdig i NFF-jobben?

– Ja, jeg har det. Men det har jeg ikke tenkt å dele foreløpig.