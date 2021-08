Fotball Rosenborg BK Frustrert RBK-profil: – Klart bevis på at vi ikke er friskmeldt Erlend Dahl Reitan legger ingenting mellom. Mens keeper André Hansen har vært med på mye verre ting enn å tape i Stavanger. Fryktelig skuffet: Erlend Dahl Reitan. 43 minutter siden Viking - RBK 2–1: Dette er j*vlig dårlig. Vi hjelper ikke hverandre, vi spiller hverandre i dårlige situasjoner, det er for store avstander og vi har for få alternativer, sier Dahl Reitan, i et intervju med Eurosport rett etter smellen i vest. Og legger til: – Dette er et klart bevis på at vi ikke er friskmeldt. Fire strake seire For etter fire strake seirer i Eliteserien nærmet Rosenborg seg gullstriden på ordentlig. Men i stedet for å vise muskler, på en kveld hvor Molde snublet, ble 1–0–ledelse slutt til 1–2-tap. Dermed ventet en flytur hjem til Trondheim, vel vitende om at man hadde skapt få sjanser - og også rotet bort en fin mulighet til å skape en ordentlig «thrillerhøst i Eliteserien.

– Vi taper fortjent, sier også André Hansen, når han snakker med Adresseavisen tre kvarter etter kampen.

Keeperen legger til:

– Vi skaper for lite, og selv om Viking heller ikke skaper all verden, blir totalen for tynn.

Hansen er imidlertid tydelig på at kampprogrammet har vært tett den siste tiden.

– Vi mangler litt energi. Og taper for mange dueller.

– Er RBK friskmeldt?

– Jeg vil si at RBK er i utvikling. Da går man på en bommert i ny og ne. Jeg har vært med på andre kamper, med andre RBK-lag, hvor vi har sett mye verre ut. Vi skal selvsagt gå gjennom kampen, og se hvor vi er svake. Men vi må heller ikke overanalysere. Vi må ta med oss utviklingen vi har hatt fra starten av juli, svarer Hansen.

Skarsem - så ti tøffe minutter

RBK tok ledelsen i vest, ette

r en fin enkeltmannsprestasjon av Olaus Jair Skarsem rett før pause.

Men i løpet av ti marerittminutter i 2. omgang snudde alt.

Og med Bodø/Glimts snuoperasjon mot Tromsø er avstanden til tabell-topp seks poeng for Rosenborg.