Grill-tabbe og Skaanes-perle i nedrykksdramaet på Stadion

Lennart Grills tabbe holdt på å ødelegge alt for Brann, men Kasper Skaanes kom inn og utlignet. Det gjør at Brann holder seg på kvalifiseringsplassen i Eliteserien.

10 minutter siden

BRANN – STABÆK 1–1

Brann Stadion: Tribunen var full av forventningsfulle folk og Brann måtte vinne. Men som så mange ganger før innfridde ikke Brann da mange endelig hadde begynt å tro på laget igjen.

En stor keepertabbe av Lennart Grill i første omgang førte til 0–1 i favør Stabæk og ødela nesten hele kampen for Brann.

– I en nedrykksstrid er det veldig vanskelig når du slipper inn sånne mål. Og det er enormt demotiverende. Du styrer kampen, men må plutselig slå tilbake etter en sånn tabbe, sa Erik Huseklepp, BTs fotballekspert i Ballspark etter kampen.

Fra tribunen denne høstkvelden fikk han se et Brann-lag som prøvde og prøvde, men som slet enormt med å skape nok til å bryte ned Stabæks 5–4–1-forsvarsverk.

På overtid kom forløsningen. Innbytter Kasper Skaanes kom inn og limte ballen inn i lengste hjørne på overtid. Dermed endte kampen 1–1 foran 13.500 tilskuere.

– Den scoringen var eksepsjonelt viktig, selv om 1–1 var et skuffende resultat, sier Huseklepp.

Utligningen betyr at Brann holder Stabæk bak seg og fortsatt ligger på kvalifiseringsplassen i Eliteserien.

Kasper Skaanes satte inn et svært viktig mål mot Stabæk.

– Kjempestort problem

Kampens første mål kom da Grill slapp inn det som skulle være et ufarlig langskudd fra Ivan Mesik. Branns tyske keeper ble lurt av spretten ballen fikk i bakken like foran ham.

– Det er et kjempestort problem for Brann at Grill har vært så ofte involvert i baklengsmål, sa Huseklepp.

Grill kom til Brann i august, og har etter Huseklepps mening gjort tre tabber så langt.

Den første i seieren borte mot Lillestrøm. Så i forrige kamp mot Mjøndalen som endte 1–1. Og så nå da, da det gjaldt som mest hjemme mot Stabæk.

Huseklepp er likevel usikker på om han mener Grill bør vrakes til fordel for Håkon Opdal som sitter på benken.

– Grill har også tilført mye, blant annet er han god med ballen i beina, sa Huseklepp.

Brann ble forsøkt løftet frem av fansen i nedrykkskampen mot Stabæk.

Endelig stemning igjen

Brann-fansen hadde mobilisert og hele 13.524 billetter var solgt til denne post korona-kampen. Fansen leverte fra tribunen, men først etter 24 minutter fikk de virkelig noe å juble for. Robert Taylor kom seg helt fri i mellomrommet, og stakk ballen ut til Bård Finne på høyreknaten med perfekt timing.

Finne teset alene fra spiss vinkel, men keeper reddet. På returen trodde alle at Taylor skulle score, men han fikk aldri tilstrekkelig kontroll over ballen.

Noen minutter senere fikk Brann det til å koke på tribunen i gjen. Petter Strand, Aune Heggebø og Finne utgjorde plutselig et perfekt triangel, og på tre touch var Finne gjennom. Men igjen var avslutningen for dårlig.

Stor Grill-tabbe

Så, etter nesten en omgang med resultatløst Brann-trykk, raknet det for hjemmelaget.

Ivan Mesik fikk tak i ballen på rundt 30 meter og fikk god tid til å skyte. Fra det holdet skulle det være ufarlig, men akkurat som mot Mjøndalen sist, var hadde Branns keeper Lennart Grill en skikkelig tabbe på lager.

Skuddet pakket i bakken like foran Grill, som totalt feilberegnet spretten. Det førte til at ballen traff tyskeren og spratt i mål. Ufortjent og mot spillets gang. Men likevel 0–1.

Det holdt seg til pause.

Litt for ofte er det tungt å være Brann-supporter.

Mange bytter

I pausen tok Brann-trener Eirik Horneland grep. Han lot kaptein Pedersen og Finne sitte igjen i garderoben. Inn kom Kasper Skaanes og Moonga Simba.

Simba kom tidlig til en halvsjanse og Skaanes løp, men byttene fikk ingen umiddelbar effekt.

Etter hvert kom også Mathias Rasmussen, Vajebah Sakor og David Møller Wolfe inn.

Brann prøvde og prøvde, men skapte nesten ingenting.

Før innbytter Skaanes sendte Stadion til himmels på overtid. Skaanes og Wolfe kombinerte perfekt inne i feltet. Til slutt fikk Skaanes ballen og han skrudde ballen med perfeksjon inn i lengsdte hjørne.

Dermed sto det 1–1.

Publikum forble stående på Stadion etter utligningen og Brann presset det de kunne, men flere mål kom ikke.