Hevder Russland likevel kan få spille playoff til VM

De ble kastet ut fra alle turneringer til FIFA og UEFA i «overskuelig fremtid». Nå kan det likevel hende at Russland får spille playoff til fotball-VM – i juni.

VM-APPLAUS: President Vladimir Putin (til venstre) og FIFA-president Gianni Infantino fotografert i forbindelse med fotball-VM i Russland i 2018.

7. mars 2022 18:32 Sist oppdatert nå nettopp

Russland var satt opp i samme «gruppe» som Sverige, Tsjekkia og Polen i et omspill for å få en VM-plass. Den første playoffkampen skulle spilles 24. mars. Polen er satt opp mot Russland, på bortebane, i det opprinnelige oppsettet. Sverige tar imot Tsjekkia i den andre «semifinalen». Vinnerne skulle møtes i en helt avgjørende kamp om en VM-plass, i Russland eller Polen.

Alle de andre lagene nektet å møte Russland på grunn av den russiske invasjonen av Ukraina, og både det internasjonale fotballforbundet og det europeiske valgte å utestenge russiske klubber og landslag fra alle turneringer.

Det er en avgjørelse Russland har anket til Idrettens voldgiftsrett, CAS.

Den polske avisen Sport melder nå at FIFA kan være i ferd med å snu, at Russland likevel får spille playoff. Journalisten Sebastian Staszewski hevder på Twitter at FIFA undersøker muligheten for å legge playoffkampene til juni, melder Aftonbladet.

– Det her er en ekstraordinær situasjon, men CAS tar ingen hensyn til moralske eller politiske aspekter – kun det sportslige, sier CAS-dommeren Jakub Laskowski til avisen Sport.

At CAS kan komme til å oppheve utestengelsen skal være årsaken til at man vurderer å utsette playoffkampene til juni.

Fakta VM-playoff Tre plasser gjenstår til Qatar-VM. Slik var det opprinnelige oppsettet (lag med asterisk (*) har hjemmebane i finalen.) Playoff-gruppe A: Skottland-Ukraina * Wales-Østerrike Playoff-gruppe B: * Russland-Polen Sverige-Tsjekkia Playoff-gruppe C: Italia-Nord-Makedonia

* Portugal-Tyrkia Vis mer

Russerne hevdet i sin henvendelse til CAS at FIFA brøt med Fair Play-reglene da de utestengte nasjonen på grunn av direkte press fra playoff-rivalene.

Generalsekretær i Sveriges fotballforbund, Håkan Sjöstrand, sier til Aftonbladet at det er ventet en klargjøring det nærmeste døgnet.

– Det går mange spekulasjoner, men vi velger å avvente FIFAs avgjørelse. Vi går ut ifra at kampene spilles i mars og at Russland ikke er med. Det er vårt utgangspunkt.