Ny rapport: Bare to er dyrere enn Haaland i verden

Manchester City mener de har gjort et kupp ved å signere Erling Braut Haaland (21) for rundt 600 millioner kroner. Et analysebyrå gir den engelske storklubben rett.

STJERNE: Erling Braut Haaland scoret søndag landslagsmål nummer 17 og 18 i oppgjøret mot Sverige i Stockholm.

7. juni 2022 21:14 Sist oppdatert nå nettopp

Jærbuen øker markedsverdien sin nærmest for hver kamp han spiller slik han opptrer for Norge om dagen. Med tre mål på to kamper mot Serbia og Sverige, er den kommende Manchester City-spissen brennhet.

Klubbdirektør Ferran Soriano (54) mener de lyseblå har fått stor verdi for pengene de bruker på Haaland. Det gjelder både overgangssummen og grunnlønnen, som skal være rundt 4,5 millioner i uken.

– De store spillerne kan velge hvor de vil spille, og Haaland har valgt oss. Dere har sett overgangssummen, og den er veldig rimelig. Lønnen vi betaler ham er også en lønn vi har råd til, og det han fortjener, fortalte Soriano nylig til den katalanske radiokanalen RAC 1.

CITY-SJEFER: Ferran Soriano (med pokalen i midten) er direktør i den engelske storklubben. Her feirer spanjolen årets Premier League-tittel med sportssjef Tixi Begiristain, styreleder Khaldoon Al Mubarak og trener Pep Guardiola.

Soriano ble hentet til City i 2012. Den spanske forretningslederen jobbet på 2000-tallet i Barcelona med sportssjef Tixi Begiristain (57) og trener Pep Guardiola (51). Nå er trioen sentrale i Manchester Citys eventyrlige suksess – som inkluderer 17 trofeer de 14 siste årene.

Soriano er mannen som ledet forhandlingene med Haaland og som informerte Borussia Dortmund om at den engelske storklubben ville utløse utkjøpsklausulen i jærbuens kontrakt.

Ifølge analysebyrået CIES Football Observatory har Soriano rett i at City har gjort et kupp. I en fersk rapport verdsetter de Haaland til 1,54 milliarder kroner. Altså nesten en milliard mer enn det engelskmennene skal ha betalt for å utløse klausulen i Haalands kontrakt med Dortmund.

Bare Paris Saint-Germain-stjernen Kylian Mbappé (23) og den brasilianske Real Madrid-profilen Vinicius Junior (21) har en høyere verdivurdering.

Fakta Verdens dyreste spillere Ifølge CIES Football Observatory har følgende spillere den høyeste markedsverdien: Kylian Mbappé (PSG). 205,6 millioner euro. Vinicius Junior (Real Madrid). 185,3 mill. euro. Erling B. Haaland (Man. City). 152,6 mill. euro. Pedri González (Barcelona). 135,1 mill. euro. Jude Bellingham (Borussia Dortmund). 133,7 mill. euro. Vis mer

Citys toppsjef argumenterer samtidig for at det ikke er økonomiske årsaker til at Haaland valgte å spille i lyseblått de neste årene.

– Han har hatt all verdens tid til å bestemme seg for hvem han vil spille for. Vi har jobbet tett med ham. Vi har forklart ham prosjektet vårt. Pengene kunne han fått hos Manchester United, Real Madrid og Bayern München også. Men han har valgt å spille her, noe vi er glad for, sier Soriano.

Ifølge direktøren har ikke City fokus på å hente superstjerner, men spillere som passer inn i klubben og laget til Guardiola. Det er Soriano sikker på at Haaland vil gjøre på en utmerket måte.

– Vi manglet en midtspiss. Vi hadde en spektakulær angriper i Sergio Agüero tidligere. Vi har brukt over ett år på å finne hans erstatter, og det er Haaland, sier Soriano.

Jærbuen landet i Manchester tirsdag for rundt to uker siden. Der var han på lagets treningsfelt hvor det ble tatt bilder til den kommende presentasjonen i City-drakt. Etter kampen mot Sverige la nordmannen ut en video av seg selv lyttende til låten «Wonderwall» av den ihuga Manchester City-supporteren Noel Gallagher og resten av Oasis.

Men før han tar fatt på den nye tilværelsen i Premier League, gjenstår torsdagens kamp mot Slovenia og søndagens returmøte med Sverige på Ullevaal stadion med det norske landslaget.