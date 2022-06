Helland hyller kameraten: – Jeg er sinnssykt stolt over Gjermund

LILLESTRØM (VG) Halvannet år etter at Gjermund Åsen (31) ble avskrevet i Rosenborg er trønderen kaptein for serieleder Lillestrøm og ligaens beste servitør.

STOR KJÆRLIGHET FOR HVERANDRE: Vennskapet til LSK-profilene Gjermund Åsen og Pål André Helland går nesten 20 år tilbake i tid.

18. juni 2022 11:26 Sist oppdatert nå nettopp

Ingen hadde flere målgivende pasninger enn Åsen i 2021 og ingen har flere målgivende pasninger enn midtbanespilleren så langt i 2022.

– Jeg er sinnssykt stolt over Gjermund. Det er så deilig for hans del at hele Norge ser hvor god han er til å spille fotball. Han ble avskrevet og dyttet ut i kulden i Rosenborg. De klarte ikke gi ham plass til å være seg selv og til å bruke sine styrker, sier Helland til VG, noen minutter før kompisen kommer ut fra garderoben og setter seg ned ved siden av ham.

– Her får han være Gjermund Åsen til fingerspissene: En leder som kommer med meningene sine, en innpisker og en spiller som kan trene så mye han vil. Det er deilig og utrolig fortjent.

Helland og Åsen ble kjent i Ranheim for 17 år siden. I 2015, 2016, 2017 og 2018 vant Helland serien med Rosenborg, spilte Champions League og ble tre ganger norsk cupmester. Parallelt kom den tidligere RBK-profilen med klare beskjeder til ledelsen om å hente Åsen til klubben. I 2019 fikk Helland endelig viljen sin, men de to sesongene i klubben ble ingen suksess for den tidligere RBK-junioren Åsen.

– Det er utrolig synd at de ikke klarte å forvalte ham bedre, mener Helland.

Åsen setter pris på de rosende ordene og at han får dele LSK-eventyret med kompisen.

– Det betyr alt å ha Pål her. Han har verdier som står veldig sterkt i meg selv. Han er en kulturbærer som setter standarden. Det er veldig lett å følge ryggen hans når han setter fart i treningsarbeidet. Han har hatt skade på skade, men evnen hans til å omstille er det verdensklasse over. Det har vi alle lært mye av, forteller LSK-kapteinen til VG.

GOD STEMNING: Åsen og Helland trives på Åråsen.

I fjor tørket begge tårer etter at de sammen senket Rosenborg på Åråsen. Etter to touch innenfor 16-meteren smalt Helland ballen forbi RBK-keeper André Hansen på den tredje ballberøringen før det var spilt 12 minutter. På overtid vant Åsen ballen på midtbanen og satte fart mot RBK-målet før han hamret inn 2–0 kort tid etter at de begge hadde forlatt storklubben.

– Det var ekstremt spesielt i fjor. Jeg og Gjermund hadde gått på lading i en kjellerleilighet her i tre-fire måneder. Vi hadde snakket om hva vi skulle gjøre og hvordan vi skulle straffe dem, sier Helland, som ønsker å gjøre det samme når lagene møtes igjen på Åråsen søndag kveld.

– Det blir nok fullt, og da er det jævlig kult å spille på Åråsen. Det blir et vanvittig trykk. Hele stadion kjøper konseptet vi har, de ser at vi er en enhet, en gjeng. Det merker vi på stemningen. Folk har lyst til å være en del av det. Det er deilig.

Mens Åsen har levert seks målgivende pasninger på ni matcher denne sesongen, har Helland vært lenge ute med akillesskade etter scoringen i seriepremieren mot HamKam. Denne uken har 32-åringen trent for fullt, men han forstår at kampen mot RBK kommer for fort til at det blir en plass i startelleveren til trenerduoen Geir Bakke og Petter Myhre.

Det legger ingen stor demper på følelsen av å være med på noe spesielt i LSK, som topper tabellen som ubeseirede etter 10 runder.

– Sånn som nå, er det ingen andre plasser jeg heller ville vært. Både jeg og Gjermund er på helt rett plass. Vi føler at vi er med på å bygge opp noe og vi føler at gruppen ikke har tatt ut maks enda, forteller Helland.

– Det har vært et fint år så langt. Det har nok gått litt bedre enn både jeg og Pål hadde trodd da vi dro hit, men hardt arbeid hver dag gir resultater. Det er en utrolig fin gjeng veiledet av et veldig godt støtteapparat. Det er veldig morsomt, sier Åsen.

VIL UTNYTTE HVER DAG: Åsen, Helland og resten av LSK har en enighet om å gi alt på hver trening.

Han ser frem til en ny match mot tabellsekser Rosenborg, denne gang ledet av Kjetil Rekdal.

– Det blir nok en tett kamp. Det er to solide lag som møtes. Det handler om å være nøye i hver minste detalj som gjør at man kan bikke kamper. Vi gleder oss veldig, sier Åsen, som ser frem til et fullsatt Åråsen.

På et tidspunkt skal duoen tilbake til Ranheim og avslutte karrierene med typer som Vikings Kristoffer Løkberg og andre kompiser i årgangene 1990–1993, men det blir etter LSK-eventyret.

– Frem til det skal vi gjøre alt for at Lillestrøm skal være best mulig. Vi tar en dag om gangen og prøver å gjøre det best mulig. Vi blir eldre og eldre, men nyter dette så lenge det varer. Med hånden på hjertet kan hverken Pål eller jeg si at vi har planlagt lenger frem enn til hva vi skal gjøre i morgen, sier Åsen og smiler.

– Jeg er en fryktelig dag til dag-type. Jeg blir ofte utskjelt på hjemmebane fordi det er umulig å planlegge med meg. Og så lenge jeg føler at jeg er god nok til å spille her, og andre også synes det, vil jeg være med på å prege Lillestrøm, forteller Helland.