Følg Åsane–Bryne direkte fra klokken 18.00

Dette er oransjetrøyenes fjerde siste kamp for sesongen, og det blir et rotterace for å holde kvalifiseringsplassen helt inn.

Her vil hvert poeng bety alt i en meget jevn Obos-liga.

Åsane ligger pr. nå på 6. plass, den nederste plasseringen som gir mulighet for å kvalifisere seg til Eliteserien. Like bak lusker tre lag med ett eller to poeng mindre enn Åsane.

Bryne er heller ikke langt bak, med fire poeng opp til Åsane.