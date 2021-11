Vi fulgte Åsane–Bryne direkte

Åsane måtte vinne mandag kveld, skulle de holde på den viktige 6. plassen som gir kvalifiseringsplass til Eliteserien.

Det så derfor mørkt ut da Bryne tok ledelsen på Åsane Arena – samtidig som topp seks-konkurrent KFUM Oslo ledet mot Ranheim og passerte Åsane på tabellen.

Heldigvis for Åsane har de en spiller ved navn Håkon Holmefjord Lorentzen. Rett før pausen skaffet han straffe, da Bryne-forsvaret måtte bruke ulovligheter i forsøket på å stoppe ham.

I andre omgang spilte han også hovedrollen da Åsane snudde kampen. Først sendte han innbytter Jonas Fredriksen på løp langs høyresiden med en krempasning, før han selv styrtet inn i feltet og banket innlegget perfekt i hjørnet av Bryne-målet.

Den viktige seieren sørget for at Åsane holder KFUM Oslo ett poeng bak seg, og det kan se mer og mer ut som det blir nettopp disse to lagene som nå skal kjempe til døren om 6. plassen!