Haaland ble byttet ut med skade

(Hoffenheim – Borussia Dortmund 2–3, kampen pågar) Erling Braut Haaland (21) scoret sitt 80. mål for Dortmund, men ble byttet ut med en skade etter en times spill.

SKADE: Erling Braut Haaland fikk seg en smell i den andre omgangen.

Etter å ha gått i press på Hoffenheim-stopper Kevin Vogt, stoppet Haaland opp. Nordmannen tok seg til lysken/hoften, og det ble raskt klart at han ikke kunne fortsette.

Haaland var i høst ute i flere kamper med en skade i hofteleddsbøyeren.

På det tidspunktet ledet Borussia Dortmund 2–1. Haaland scoret kampens første mål etter fem minutter, noe som dermed gjør at han har scoret 80 mål i Borussia Dortmund på kun 79 kamper.

I etterkant av Haalands skade, økte Dortmund ledelsen til 3–1 etter at Hoffenheims David Raum satte ballen i eget bur, før Hoffenheim reduserte etter scoring fra Georgino Rutter et kvarter før slutt.

Fakta Erling Braut Haalands scoringer i Borussia Dortmund Bundesliga: 57 kamper – 56 mål Champions League: 13 kamper – 15 mål DFB-Pokal: 7 kamper – 8 mål DFL-Supercup: 2 kamper – 1 mål Totalt: 79 kamper – 80 mål Vis mer

Borussia Dortmund var ute etter å slå tilbake etter at den tyske storklubben røk ut av cupen mot 2. Bundesliga-laget St. Pauli på tirsdag.

Erling Braut Haaland scoret der Dortmunds eneste mål fra straffemerket, men Hamburg-laget fikk ballen i nettet to ganger og tok seg dermed videre til kvartfinalen.

Haalands straffescoring gjorde at nordmannen sto med 79 mål på 78 kamper for Dortmund før lørdagens kamp, hvor han dermed kunne notere seg for scoring nummer 80 i Dortmund-trøyen. Det kom etter bare fem minutters spill.

fullskjerm neste SCORING: Donyell Malen ser bort på Erling Braut Haaland etter å ha servert nordmannen på blank kasse. 1 av 2 Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Etter nydelig kombinasjonsspill av Raphaël Guerreiro, Jude Bellingham og Donyell Malen, fikk Haaland en enkel oppgave med å sette ballen i åpent mål fra tre-fire meters hold.

– Det er et av de absolutt fineste målene jeg har sett i hele sesongens Bundesliga, sa Viaplay-kommentator Lars Tjærnås.

I Viaplays studiosending i pausen stilte ekspert Rune Bratseth seg bak ordene til Tjærnås, og kalte scoringen for både en «stilstudie» og en «klassescoring».

– Det er rett og slett vakkert, sa den tidligere landslagskapteinen.

TOK TELLING: Erling Braut Haaland lå nede med smerter etter å ha landet forkjært, men

Et kvarter ut i kampen fikk Dortmund seg et lite skremmeskudd da Haaland gikk ned i boksen etter en duell. Nordmannen landet forkjært og vred seg i smerte. 21-åringen tok seg umiddelbart til det høyre kneet og Dortmunds medisinske team kom raskt ut på banen.

– Det så ikke noe trivelig ut, sa Tjærnås.

Etter en legesjekk ble det imidlertid klart at Haaland kunne fortsette, men nordmannen fikk se Dortmund slite i resten av omgangen. Stolpene hindret Hoffenheim to ganger, Dortmund-stopper Manuel Akanji hindret scoring med en reddende takling, men på overtid kom scoringen. Andrej Kramaric scoret alle fire målene for Hoffenheim da de slo Dortmund 4–0 våren 2020, og bredsidet lekkert ballen i mål.

Dermed var lagene like langt etter den første omgangen. I den andre omgangen startet Hoffenheim best, men det var Dortmund som fikk ballen i mål. Først var det Marco Reus som sendte Dortmund i ledelsen like før timen var spilt, før Hoffenheims David Raum sendte ballen i eget mål halvveis ut i omgangen.

Da hadde akkurat Håvard Nordtveit kommet inn for Hoffenheim, mens Haaland hadde blitt byttet ut med skade for Dortmund.