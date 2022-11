Tidligere landslagsspiller tiltalt for vold mot kvinne

En tidligere norsk landslagsspiller må møte i retten i desember. Han er tiltalt for vold mot en kvinne.

MÅ MØTE I RETTEN: Den tidligere fotballprofilen må møte i Oslo Tingrett 16. desember.

33 minutter siden

Det var i forrige uke at spilleren, som også var proff i utlandet, ble ilagt et forelegg på 10.000 kroner for voldsutøvelse mot en kvinne.

Mannen, som er i 40-årene, har valgt ikke å vedta forelegget. Dermed skal saken opp i retten 16. desember. Hendelsen skal ha skjedd natt til 9. mai 2021 i Oslo.

Ifølge forelegget skal den tidligere fotballspilleren ha dyttet fornærmede inn i en vegg og tatt kvelertak på henne. Han skal også ha tatt tak i nakken hennes og dratt i henne.

– Jeg har valgt ikke å vedta forelegget fordi jeg mener det er utstedt på uriktig grunnlag og at jeg bestrider å ha gjort noe galt. Etter 16. desember får vi se hva utfallet blir, skriver den tidligere fotballspilleren i en SMS til VG.

I forelegget står det at det vil bli lagt ned en påstand om bot på 12.000 kroner i retten. Hvis ikke boten betales, en straff av fengsel i 24 dager.

VG har vært i kontakt med den fornærmede kvinnen, men hun har foreløpig ikke villet kommentere saken.