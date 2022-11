Solbakken forklarer Haaland-forfall: – Fikk en reaksjon i foten

Ståle Solbakken tviler på at Erling Braut Haaland (22) blir spilleklar til Finland-kampen søndag.

TVILSOM: Landslagssjef Ståle Solbakken sier det er mye som tyder på at Erling Braut Haaland (22) ikke spiller privatlandskampen mot Finland søndag.

17. nov. 2022 23:05 Sist oppdatert nå nettopp

– Mye tyder på at han ikke kommer, sier Solbakken til TV 2.

Erling Braut Haaland har i stedet for å være med landslaget vært i Barcelona arrow-outward-link for å pleie en skade. Han var i utgangspunktet tatt ut i troppen mot Irland, men ble ikke klar. Nå virker det som at kampen mot Finland også er uaktuell.

– Det var en grunn til at han var i Barcelona, og det var at han fikk en reaksjon i foten etter å ha spilt 90 minutter etter at han hadde vært ute ganske lenge, eller i hvert fall ikke spilt regelmessig, forklarer Solbakken til kanalen.

Nordmannen spilte hele kampen mot Brentford rett før VM-pausen.

I Manchester City-spissens fravær var det Ohi Omoijuanfo som markerte seg med sitt første landslagsmål, og Norge slo Irland 2–1.

Haaland har slitt med en ankelskade siden Champions League-kampen mot gamleklubben Borussia Dortmund 25. oktober.

Grue-mannen var ordknapp om Haaland-forfallet på pressekonferansen før kampen mot Irland, men antydet at det var en reise landslaget og Manchester City var enige om arrow-outward-link .

Hvis Haaland selv hadde fått bestemme, så hadde han vært med lagkameratene i Dublin torsdag, sier Solbakken.

– Erling vil gjerne være med, sier han.

Kampen mot Finland spilles på Ullevaal søndag klokken 14.