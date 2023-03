Oscar Aga klar for Rosenborg: – Veldig enkelt valg

Oscar Aga (22) har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2026-sesongen med trønderne.

OVERGANG: Oscar Aga blir hentet fra den svenske klubben Elfsborg.

06.03.2023 17:04

Det bekrefter Rosenborg på sine nettsider mandag.

– Det var et veldig enkelt valg for min del. Alene vet hva Rosenborg er i Norge, for det er den største klubben. Det er en veldig fin klubb og da jeg hørte om interessen, var det absolutt noe jeg ville, sier angrepsspilleren til klubbens nettsider.

– For meg handler det om å få spilletid. Kommer jeg på banen, så scorer jeg mål. Jeg er en målsnik som er på plass til rett tid, fortsetter Aga.

22-åringen kommer fra svenske Elfsborg – som han har vært en del av siden januar 2022. For Elfsborg ble det 3 mål fordelt på 250 spilleminutter (16 kamper).

Før Elsborg-perioden herjet angriperen for Grorud i Obos-ligaen: