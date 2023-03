50 år etter at de lekte på løkka, håper de på et EM sammen. Hils på «Kenta» Bergersen, assistent og livslang venn til landslagssjef Ståle Solbakken.

24.03.2023 06:45

HALDEN/MARBELLA (Aftenposten): Han bruker et halvt sekund på å svare, for kongen av overstegsfinten vet at han ikke kan drible seg bort fra realiteten:

– Ja, uten tvil!