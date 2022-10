Fotball Toppserien Riises drama

KARMØY (Aftenposten): John Arne Riise og Avaldsnes måtte slå Røa for å berge plassen i Toppserien. Her er historien bak søndagens følelsesladede thriller.

30. okt. 2022 16:43 Sist oppdatert 33 minutter siden

Avaldsnes – Røa 2–1

John Arne Riise sank ned på kne. Kampen mellom Avaldsnes og Røa var over. En halvtime tidligere virket Riises lag dømt til nedrykk fra Toppserien. De var avhengige av seier, men lå under store deler av oppgjøret.

Etterpå feiret spillerne ellevilt. Men Riise tok ikke av ennå. Han fisket mobilen opp av lommen. Noen minutter gjensto av Tromsøs kamp mot Lyn. Stillingen var 1–1. Ett TIL-mål ville sendt Avaldsnes ned.

Men scoringen kom aldri. Avaldsnes-spillerne omfavnet hverandre i enorm gledesrus. Etterpå stormet de pressekonferansen med høyttaler da Riise endelig kunne puste litt lettere.

– Det er følelser som er ubeskrivelige. Vi har jobbet i motgang i ti måneder. Hver helg har vi måttet forklare hva vi holder på med – situasjonen og stallen vi har. Jeg har prøvd å beskytte jentene og blitt slaktet opp og ned etter hvordan ting er gått, sa Riise til pressen inne på Avaldsnes’ klubbhus.

– Jeg vet at 95 prosent av dere som sitter her, satt og ventet på nedrykk i dag. Så der er hyggelig at det er en annen stemning nå, sa Riise og smilte.

Dagen var full av følelser. Han måtte tørke tårene flere ganger under berg-og-dal-banen som var kampen mot Røa.

Nå lever håpet. Som tredje dårligst i nedrykkssluttspillet får de sjansen til å berge seg gjennom to playoffkamper mot Øvrevoll Hosle fra 1. divisjon. Om de vinner, er en imponerende redningsaksjon faktum.

Scenene etter seieren mot Røa er en historie om mye mer enn trenerkarrieren til ett av Norges mest berømte fotballnavn.