Sadio Mané suspendert av Bayern München

Sadio Mané er suspendert av den tyske storklubben for bråket etter Champions League-kampen mot Manchester City tirsdag.

13.04.2023 15:32 Oppdatert 13.04.2023 15:43

Det bekrefter den tyske storklubben i en uttalelse torsdag.

«Sadio Mané vil ikke være i troppen til møtet mot 1899 Hoffenheim søndag. Grunnen er dårlige oppførselen etter Bayern Münchens møte mot Manchester City. Han vil også bli bøtelagt» sier klubben i en uttalelse.

Bild skrev onsdag at de to stjernene skal ha røket i tottene på hverandre i Bayern München-garderoben etter tirsdagens ydmykende 3–0-tap mot Manchester City. Lagkamerater skal ha måttet gå imellom dem.

Ifølge avisen var det en episode ute på banen som utløste krangelen. I det 83. minutt misforsto Mané og Sané hverandre i en situasjon - og de begynte å krangle på banen, som bildet i toppen av saken viser.

Ifølge Bild skal dette ha fortsatt etter kampslutt da det oppsto en høylytt krangel inne i garderoben. Avisen kalte det «en ekte skandale i katakombene på Etihad Stadium».

Mané skal ha klaget på måten Sané snakket til ham på, før han plutselig skal han ha angrepet Sané og slått ham i ansiktet. Lagkamerater skal ha måttet gå imellom.

Kilder sa til Bild at slaget fra Sadio Mané etterlot merker i ansiktet til Sané.

Bayern München ønsket ikke å kommentere hendelsen og eventuelle konsekvenser overfor Bild.

Returkampen går i München neste uke, men Manchester City fikk et glimrende utgangspunkt med 3–0 tirsdag kveld. Erling Braut Haaland hadde både scoring og målgivende for de himmelblå.

Rettelse: VG skrev først at Bild skrev at både Mané og Sané var suspendert, men dette stemmer ikke. Bare Mané er suspendert.