Sky Sports: Dyche vant kampen om Everton-jobben

Everton skal ha bestemt seg for at Sean Dyche blir Frank Lampards etterfølger som manager i Premier League-klubben.

Everton-spillerne får snart ny trener.

27.01.2023 11:29

Lampard fikk sparken tidligere denne uken som følge av svake resultater over lang tid. Nå skal Sean Dyche være klar som hans etterfølger, melder Sky Sports.

Ifølge den britiske mediegiganten og Daily Mail skal Dyche og tidligere Leeds-sjef Marcelo Bielsa ha vært toppkandidatene til jobben. De skal begge ha hatt samtaler med Everton-ledelsen torsdag. Bielsa ble da observert i London.

Nå går det imidlertid mot at Dyche presenteres som ny manager i løpet av fredagen.

Daily Mail og Sky Sports skriver begge at Bielsa har vært Everton-eier Farhad Moshiris førstevalg, men at flere ting gjorde det vrient å komme til enighet med trenerveteranen.

Bielsa skal blant annet ha ønsket å overta Everton-jobben først til sommeren. Argentineren skal ha argumentert for at han trenger et overgangsvindu for å forme spillerstallen slik han ønsker den. I tillegg skal kostnaden ved å ansette Bielsa og hans faste støtteapparat ha vært stor.

Sean Dyche har vært uten jobb siden han ble sparket som Burnley-trener i fjor. Han har tidligere også ledet Watford.

Everton ligger nest sist på tabellen i Premier League og er i fare for å rykke ned.