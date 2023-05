Høgmo-assistent i hardt vær etter beinkrok: – Dumt og uprofesjonelt

Martin Foyston, mengeårig assistent for Häcken-trener Per-Mathias Høgmo, må tåle hard kritikk etter at han prøvde å spenne bein på Djurgården-trener Kim Bergstrand.

LANGT SAMARBEID: Martin Foyston (til venstre) og Per-Mathias Høgmo fra da de ledet det norske landslaget.





27.05.2023 08:37 Oppdatert 27.05.2023 08:50

– Det er uprofesjonelt ikke å holde hodet kaldt der. Det var dumt og unødvendig av ham, sier Häckens klubbsjef Marcus Jodin til Göteborgs-Posten.

Foyston (40) har i mange år samarbeidet med Høgmo. Engelskmannen var tidligere assistenttrener på det norske landslaget og har tidligere samarbeidet med Høgmo i nettopp Djurgården. Han har også vært i Strømsgodsets trenerteam.

Episoden, som har fått stor oppmerksomhet i Sverige, skjedde etter onsdagens seriekamp der Djurgården vant 1-0 etter scoring av norske Oliver Berg.

Bergstrand kom for å takke for kampen, men ble avvist av Foyston. Da Djurgården-treneren vendte seg for å gå, prøvde Høgmo-assistenten å spenne bein på ham. Episoden ble fanget på video og har fått stor spredning i sosiale medier.

– Han angrer veldig og har bedt Kim Bergstrand om unnskyldning, sier Jodin i Häcken.

Foyston har vært i samtaler med Jodin og sportsdirektør Martin Ericsson.

– Han fikk gi sin versjon og ba om unnskyldning. Jeg kan ikke si om det blir ytterligere konsekvenser, sier Jodin.

Häcken ligger som nummer tre i Allsvenskan etter ett poeng på de to siste kampene. Høgmos lag er regjerende mester og har seks poeng opp til lederlaget Malmö FF med en kamp mer spilt. Mandag er det duket for lokaloppgjør mot IFK Göteborg.