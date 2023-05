Utskjelte Nadderud bytter til kunstgress: – Helt riktig

Stabæk har måtte tåle mye kritikk for kvaliteten på gresset på Nadderud stadion. Nå blir det kunstgress allerede til sommeren.

fullskjerm neste JORDSTUSSER: Gresset sprutet underveis i NM-semifinalen mellom Stabæk og Brann 26. april. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det melder Budstikka tirsdag.

Lokalavisen skriver at kommunedirektøren i Bærum kommer til å orientere politikerne i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur om avgjørelsen 8. juni.

Fra 1. august skal skiftet til kunstgress begynne på Nadderud, og første hjemmekamp for herrelaget etter det er 13. august mot Tromsø.

– Hvis vi kunne velge hadde det blitt lagt kunstgress der for mange år siden. Årsaken til at det ikke har blitt gjort er spydkast og friidrett. For oss ville det vært en fordel å spille og trene på samme bane, sier Stabæks daglige leder Jon Tunold til Budstikka.

– For at vi skal ha gode treningsforhold og at det likevel skal skje til neste år, synes jeg det er helt riktig av kommunen å bestemme det nå. Da får vi en topp treningsbane og en topp kampbane hvor vi kan trene og spille, sier Stabæk-trener Lars Bohinen.

Allerede før første serierunde var gressbanen på Nadderud en snakkis, og etter serieåpningen ble «åkeren» slaktet.

Gresset ble igjen tema etter Haugesund-spiller Claus Niykuris’ skade på tampen av april, og etter kampen mot Sarpsborg 08 i runde seks var det den «tørre» banen som stjal overskriftene.

Før mandagens eliteseriekamp hadde Vålerenga to mann på og så på banen, ifølge Bohinen. Det ble det krangel av for Stabæk-treneren, Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og VIF-kaptein Stefan Strandberg.