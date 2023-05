Grealish-bildet avslørte Manchester Citys store drøm

MANCHESTER (VG) Manchester City-sjef Pep Guardiola insisterer på at ettermælet hans allerede er fantastisk. Men han vet at han alltid vil bli minnet på trofeet som mangler.

SAMLER IKKE PÅ ANNENPLASSER: Pep Guardiola med sølvmedaljen etter finaletapet mot Chelsea på Estadio do Dragao i Porto 2021. Det var hans første og hittil eneste finale i Europas gjeveste turnering med Manchester City. Fortsatt er dette trofeet det eneste som mangler i hans troféskap som City-manager.

17.05.2023 16:15 Oppdatert 17.05.2023 16:30

Champions League-trofeet, som har vært det store målet helt siden det kontroversielle Abu Dhabi-oppkjøpet kontroversielle Abu Dhabi-oppkjøpetEt selskap med tette bånd til kongefamilien Abu Dhabi, et av de forente arabiske emirater, er anklaget for å ha kjøpt Manchester City for å "sportsvaske" sitt omdømme. Det er fordi emiratet er anklaget for omfattende menneskerettighetsbrudd. Kritikere mener Abu Dhabi kjøpte klubben for å rette oppmerksomheten mot noe annet enn disse bruddene, for på den måten å bli en mer stueren aktør i verden for øvrig. i 2008.

Kanskje er det derfor det henger et bilde av den legendariske pokalen i treningsrommet?

Det avslørte Jack Grealish da han, mer eller mindre bevisst, delte det i et innlegg på bildedelingstjenesten BeReal.

«Målet vårt», står det over trofeet.

MÅLET VÅRT: Oppe til høyre kan du se et bilde av Champions League-trofeet og teksten «målet vårt».

De siste tre sesongene har de kommet til semifinalen. 2021 endte sesongen med et smertefullt finaletap mot Chelsea.

Når Real Madrid venter på motsatt banehalvdel for del II av semifinalen onsdag kveld, er det en kamp som på mange måter vil definere hvordan sesongen virkelig blir husket.

Det til tross for Erling Braut Haalands målrekorder, til tross for at City er én kamp unna tittelen i Premier League og er i FA-cupfinalen mot Manchester United.

– Med denne gruppen spillere og formen de er i nå, er City det beste laget i Europa. De burde vinne Champions League, selv om Guardiola vil si sesongen er en suksess uansett, hevder Paul Hirst i The Times.

Som Guardiola har sagt gjennom våren, mer og mindre sarkastisk: «Hvis vi ikke vinner Champions League, er det en fiasko».

– Ettermælet vårt er allerede fantastisk, spøkte Guardiola tirsdag, før han tok en mer alvorlig tone.

– Vi er ikke dumme og vi vet hvor viktig kampen i morgen er. Kanskje den viktigste siden jeg kom hit (i 2016), sier Guardiola.

Det står mer enn en finaleplass i Champions League på spill, sier James Ducker i The Telegraph.

– Ikke bare kan de vinne sin første Champions League-tittel, det kan også åpne døren for «The Treble» «The Treble» Seier i Premier League, FA-cupen og Champions League samme sesong., sier Ducker.

Det eneste engelske laget som har klart det til nå er Manchester United i 1998/99-sesongen, da med Ole Gunnar Solskjær som matchvinner i Champions League-finalen.

– Manchester United-fansen håper desperat at City ikke klarer det, mener Ducker.

Telegraph-journalisten mener å ha sett en endring i Guardiola og klubben denne sesongen.

Nå er de mer åpne om at klubben virkelig ønsker CL-trofeet, at det er målet. Det kom også til syne på tirsdagens pressekonferanse.

– Grunnen til at jeg ble hentet var for å gjøre det best mulig, men vi kan ikke nekte for det: Det er denne vi ikke har vunnet. Vi har vunnet alt annet. Selvfølgelig vil vi ha den (pokalen), sa spanjolen.

Fakta Manchester City i Champions League siden oppkjøpet Oppkjøpet ble gjennomført i 2008. Den første gangen laget kvalifiserte seg til Champions League var i 2011. 2011/12: Tredjeplass i gruppespillet. 2012/13: Fjerdeplass i gruppespillet. 2013/14: Tap i åttedelsfinalen mot Barcelona. 2014/15: Tap i åttedelsfinalen mot Barcelona. 2015/16: Tap i semifinalen mot Real Madrid. 2016/17: Tap i åttedelsfinalen mot Monaco. 2017/18: Tap i kvartfinalen mot Liverpool. 2018/19: Tap i kvartfinalen mot Tottenham. 2019/20: Tap i kvartfinalen mot Lyon. 2020/21: Tap i finalen mot Chelsea. 2021/22: Tap i semifinalen mot Real Madrid. Vis mer

Erling Braut Haaland vet det også.

– De vet hvordan de skal vinne Premier League, det har de gjort mange ganger allerede. Så du kan lese mellom linjene. Jeg ble hentet for å utvikle klubben og forsøke å vinne Champions League for første gang, sa nordmannen i mars.

Han var usynlig i borteoppgjøret, det endte 1–1. Nå venter klubbens største kamp på lenge.

I en eventuell finale venter Inter, som vant 3–0 sammenlagt mot byrival Milan.