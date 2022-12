Robertson skrev historie i Liverpool-fest: – Han er et maskineri

(Aston Villa – Liverpool 1–3) Liverpool vartet opp med drømmefotball og Premier League-rekord på Boxing Day.

26. des. 2022 20:26 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Det var nesten perfekt. Vi har ikke vært gode nok på bortebane. Vi hadde et kjemperesultat mot Tottenham før VM-pausen, og det var viktig for oss å fortsette. Det var tre viktige poeng for oss, sier Andy Robertson ifølge BBC.

Kun fem minutter trengte de grønnkledde gjestene før kampens første mål var et faktum. Angrepet var av det vakre slaget.

Etter et hjørnespark og en dårlig klarering endte ballen opp hos Trent Alexander-Arnold. Han slo en utsidepasning fra en annen verden til Andy Robertson ute til høyre. På direkten, og med utsiden av foten han også, slo 28-åringen ballen inn foran keeper hvor måltyven Mohamed Salah lusket. Vingen bredsidet ballen i mål og Viaplays kommentator Roar Stokke utbrøt:

– Det er fantasifotball!

Ikke bare var det et praktangrep, det var også et stykke historie. For med sin målgivende, hans 54. i Premier League, er Robertson nå den forsvarsspilleren siden ligaens oppstart i 1992 med flest assist, ifølge statistikkbrukeren OptaJoe på Twitter. Den rekorden delte han med Everton-legenden Leighton Baines frem til mandag kveld.

– Jeg visste at jeg utlignet rekorden med to assist før VM-pausen, og jeg var fokusert på å prøve å komme tilbake og slå den. Jeg er ikke interessert i individuelle ting, men når du gjør slike ting mot noen utrolige forsvarsspillere i Premier League, så føles det godt, sier Robertson om egen rekord ifølge BBC.

I pausen ventet skryt fra en annen som har ikledd seg rollen som venstreback for Liverpool.

– Det er fantastisk, han er et maskineri. Han løper hele kampen og skaper mye, sa John Arne Riise om Robertson i Viaplays studio.

MÅLGIVENDE OG MÅL: Andy Robertson og Mohamed Salah feirer kampens første mål, som Robertson assisterte og Salah scoret.

Hjemmelaget var ved to anledninger nære ved å utligne i den første omgangen. Men da Ollie Watkins først vartet opp et sleivspark alene med Alisson Becker, for så å stupheade rett i fanget på keeperen, ble det ingen Villa-jubel.

I stedet var det gjestene som igjen kunne feire. Åtte minutter før pause pisket Alexander-Arnold et hjørnespark fra høyre inn i Villas 16-meter. Etter flere mislykkede klareringsforsøk endte ballen opp hos Salah som la den tilbake til Virgil van Dijk. Midtstopperen banket til med venstrefoten og sørget for 2–0.

Watkins hadde dog ingen planer om å gå målløs av bane og 14 minutter ut i den andre omgangen fikk han sin nettkjenning.

På et nydelig innlegg fra Douglas Luiz mot bakerste stolpe steg Watkins til værs og stanget ballen i mål.

Nærmere tre poeng kom aldri hjemmelaget. For ni minutter før full tid, etter kun to minutter på banen, og med kun 21 minutter i ligaen før mandagens kamp, punkterte 18 år gamle Stefan Bajcetic kampen for gjestene.

Innbytteren snappet opp en retur og var iskald da han fintet seg forbi Robin Olsen, før han trillet inn 3–1 og sementerte Liverpools tredje strake seier i ligaen.

– Det var en toppprestasjon i en vanskelig kamp. Jeg synes vi spilte eksepsjonelt iden første omgang, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge BBC.

Med seieren er Liverpool oppe på en sjetteplass etter 15 kamper i Premier League.