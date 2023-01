Tidligere Arsenal-spiller overrasket over Ødegaard: – Helt fantastisk

Pål Lydersen (57) roser Martin Ødegaard (24) og tror landsmannen vil lede gamleklubben til Premier League-tittelen.

Før Ødegaard trer kapteinsbindet rundt venstrearmen og fører Premier League-lederen ut til toppkamp mot Newcastle i London tirsdag kveld, har drammenseren etablert seg som en av Englands beste spillere. Med syv scoringer og fem målgivende pasninger på 15 matcher har Ødegaard bidratt til å løfte Arsenal til toppen av tabellen.

Erling Braut Haaland (22) og Manchester City er foreløpig distansert med syv poengs margin.

– Det er helt fantastisk. Det er utrolig kult. Jeg tenker på hans reise som et ungt stortalent til der han er nå. Han har kommet til et lag og en trener som tror på ham. Det er ikke alltid gitt. Nå har han fått ut det som bor i ham. Det forteller hvor mye det betyr å ha tillit for å lykkes, forteller tidligere Arsenal-spiller Pål Lydersen til VG.

Viaplay-kommentator og tidligere landslagssjef Nils Johan Semb deler betraktningene.

– Martin har hatt en rivende utvikling. Overgangen til Arsenal i fjor var et perfekt valg. De siste rundene har Martin vært den beste spilleren i Premier League. Han har fått en enorm status i klubben, blant spillerne, manager Mikel Arteta, supporterne og i hele Fotball-England. Martin har tatt steget til å bli en av de aller største profilene her borte, sier Semb til VG på telefon fra London.

Her kan du se Ødegaards syv scoringer og fem målgivende i Premier League denne sesongen:

Tidligere Manchester United-stjerne Rio Ferdinand hyller Ødegaard på Vibe with Five YouTube channel.

– Laget ser solid ut, men Ødegaard må nevnes spesielt. For en kar! Jeg sa da han fikk kapteinsbindet at det ville gå én av to veier. Enten ville det bli en for tung bør på hans skuldre - eller han vil fikse det. Og han fikser det nå.

– Denne gutten spiller som Mozart i øyeblikket, mener Ferdinand.

– Han ser ut som en reinkarnasjon av Mesul Özil på sitt beste.

Lydersen og Ødegaard er de eneste nordmennene som har fått æren av å representere A-laget til Arsenal i en tellende kamp i klubbens 117 år lange historie.

Sist sommer ble 24-åringen fra Drammen i tillegg utnevnt til lagets kaptein.

– Det forteller litt om ham som person, om hva han bidrar med på treningsfeltet og utenfor banen. Han gir positiv energi til gruppen. Han står på. Det er du nødt til for å få respekt. Det er ingen tvil om at han har markert seg på flere områder. Det er veldig gøy, sier Lydersen.

DEN GANG DA: Pål Lydersen ble hentet til Arsenal av daværende manager George Graham.

19 år etter forrige Premier League-triumf for Arsenal kan Ødegaard bli den første kapteinen til å løfte trofeet igjen for klubben. Lydersen mener drammenseren har vært «en kjempestor bidragsyter» til at laget innehar den gunstige posisjonen.

– Det er overraskende for alle at de kjemper om Premier League-tittelen. Han har vært en utrolig viktig brikke. Det er en forløsning av talentet hans. Så langt ligger han på øverste hylle. Nå spiller han som en av de beste i ligaen, sier Lydersen.

STOLT FORTID: Pål Lydersen følger fortsatt med på gamleklubben.

Den tidligere forsvareren ankom Arsenal fra Start i 1991 og spilte totalt 16 matcher i rødt frem til 1993. Nå gir han Mikel Arteta (40) ros for jobben spanjolen har gjort som manager, deriblant med Ødegaard.

– Laget har ikke hatt de helt store stjernene de siste årene, men Arteta har fått tid til å bygge et solid lag med talenter i stedet for at de har kjøpt fra øverste hylle. Han har bygget et veldig bra fundament, og nå er også flere av spillerne på øverste hylle.

Arsenals møte med tabelltreer Newcastle har avspark tirsdag klokken 20.45. Kampen vises på Viaplay.

– Arsenal har hatt en fantastisk sesong. De kan ligge 10 poeng foran City hvis de vinner mot Newcastle. De legger trykk på City hele tiden. De er ubeseiret hjemme og er også det beste bortelaget. Det er ingenting som tyder på at de skal sprekke. Da må de i tilfelle få mange skader. De er solide og virker som et lag med enorm selvtillit og flyt, sier Semb, som likevel tror på en jevn toppmatch tirsdag kveld.

– De møter et Newcastle som omtrent ikke slipper inn mål. Jeg har ventet på at Newcastle skal sprekke, men det har de ikke gjort. Dette blir en ordentlig test for dem også. Jeg blir overrasket hvis de tar poeng på Emirates, men jeg syns Newcastle er gode i alle spillets faser. Så det blir en veldig spennende match.

Nærmest Arsenal jager Braut Haaland og Manchester City. Jærbuen og hans lagkamerater utgjør den største trusselen for Ødegaard og hans mannskap, men Lydersen tror de vil holde unna.

– Det er spennende. Skal du vinne Premier League, må du vinne det som jeg kaller for «hverdagskampene», og det har Arsenal gjort denne sesongen. Det er i stedet City som har gitt fra seg flere overraskende poeng. Tidligere år har Arsenal ofte fått det tøft mot de desiderte topplagene, som Liverpool og City, men det de har bygget opp nå, gjør at de får enda mer selvtillit og enda mer respekt av motstanderne også i slike kamper. Det har en betydning, mener Lydersen.

– Det er ikke så mange som kanskje hadde tippet dem blant topp fire før sesongen. Nå tror jeg faktisk at de kan vinne Premier League. Det virker som de er maskinmessig bra som lag. Det er veldig overraskende og moro, sier Lydersen.