Datteren om Pelé: – Vi er fortsatt her

Kely Nascimento, datter av det brasilianske fotballikonet Pelé, publiserte dette bildet lille julaften.

SYK: Datteren Kely Nascimento holder rundt Pelé, som den siste tiden har vært rammet av kreft.

15 minutter siden

På bildet publisert på hennes egen Instagram-konto holder hun rundt faren, som er innlagt på Albert Einstein-sykehuset i São Paolo.

«Vi er fortsatt her, i kampen og i troen», skriver hun i teksten.

82-åringen har tidligere vært åpen om kreftdiagnosen. Tidligere i desember ble det meldt at Pelé var i stabil tilstand etter en innleggelse i kampen mot tykktarmskreften.

På dette tidspunktet skrev brasilianske og internasjonale medier at Pelé hadde sluttet å respondere på cellegift. Døtrene gikk på dette tidspunktet ut med en beroligelse til fotballfans om at han da ikke var i faresonen for å dø.

Han har tidligere blitt operert for kreft.

Hvordan det nå står til har de ikke skrevet noe om.

Pelé var med å vinne VM i 1958, 1962 og 1970, og er den eneste fotballspillere med tre VM-titler, og er dermed en av fotballens største stjerner.