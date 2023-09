Kriserammede Spania vant på overtid – markerte sammen med Sverige før kamp: «Det er nok»

(Sverige – Spania 2–3) «Det er nok» var budskapet fra de svenske og spanske landslagskvinnene før kampstart.





Publisert: 22.09.2023 18:36 Oppdatert: 22.09.2023 20:48

Selve matchen endte med spansk 3–2-seier etter en straffescoring av Mariona Caldentey på overtid. Før avspark hadde lagene en felles markering som følge av kaoset rundt Spanias landslag etter VM-gullet i sommer.

«Det er nok. Vår kamp er alles kamp», sto det på plakaten de 22 spillerne samlet seg om ute på Gamla Ullevi i Göteborg.

– Det er kjempeviktig å stå sammen i spørsmål som er så viktige. Det angår oss også. Det handler om grunnleggende menneskerettigheter. Det er naturlig for oss å støtte og påvirke, grunngir Sverige keeper Zecira Musovic overfor SVT etterpå.

De spanske kvinnene hadde også bånd rundt armen. Der står den samme beskjeden som på banneret:

MARKERTE: Sverige og Spanias ellevere stilte seg opp sammen bak dette banneret før avspark fredag kveld. Vis mer

Dagen før var de spanske stjernene sylskarpe i uttalelsene mot eget forbund. Den ferske landslagssjefen Montserrat «Montse» Tomé har før Sverige-kampen tatt ut et stort antall spillere mot deres vilje.

– Vi ville ikke komme hit. Det har vi sagt i flere diskusjoner med forbundet. Vi ble tvunget, men vi kom, sa Irene Paredes på en pressekonferanse før kampen.

Hennes Barcelona-kollega Alexia Putellas mente de hadde vært utsatt for systematisk diskriminering i mange tiår.

Fotballbråket i Spania startet med full kraft da fotballpresident Luis Rubiales kysset Jenni Hermoso under premieutdelingen etter VM-finalen. Det førte til en boikott av landslaget fra en rekke spillere, men mange av disse ble likevel tatt ut til kampene mot Sverige og Sveits.

Rubiales nektet først å trekke seg, men har siden gått av som president.

Underveis i 1. omgang mot Sverige kom dessuten meldingen om at enda en forbundsleder har måttet gå. Det spanske fotballforbundet la ut på Twitter at direktøren for integritet, Miguel García Kaba, er fjernet fra sin stilling.