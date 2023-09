United-journalist reagerer på ten Hag-svar: – Et problem

Betent Greenwood-sak: Stortalentet ble offisielt ferdig i United etter å ha vært suspendert siden januar 2022. Ble siktet for voldtektsforsøk, men siktelsen ble senere frafalt. Klubben og Greenwood ble i august enige om å terminere kontrakten.

Full eierforvirring: I vinter offentliggjorde den utskjelte Glazer-familien at et salg av Manchester United var aktuelt. Klubbens hovedaksjonærer var i forhandlinger med to parter. Men etter mye frem og tilbake gjorde Glazer-familien det i september klart at de ikke ønsket å selge klubben likevel.

Maguire-salg: Selv om Manchester United godkjente et bud på midtstopper Harry Maguire ble det aldri av noe salg.

Antony-trøbbel: Den brasilianske kantspilleren Antony ble under landslagspausen anklaget for vold mot en kvinne. En sak politiet etterforsker. Manchester United sendte ut en pressemelding der det heter at Antony utsetter returen til klubben.

Jadon Sancho-bråk: September fortsatte med enda mer trøbbel for ten Hag. Jadon Sancho gikk hardt ut mot United-manageren etter en kamp i september. Nå trener Sancho for seg selv. Ennå er det uvisst hva som skjer med United-fremtiden hans.