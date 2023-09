Bloomberg: Forbereder nytt bud på Manchester United

Sir Jim Ratcliffe skal ikke ha gitt opp håpet om et kjøp av favorittklubben. Nå planlegger milliardæren et nytt og forbedret bud, ifølge Bloomberg.

NYTT BUD: Manchester United-fan Sir Jim Ratcliffe planlegger et forbedret bud på klubben.

Publisert: 26.09.2023 13:46

I Ratcliffes opprinnelige bud på Manchester United ville Glazer-familien beholdt en prosentandel av klubben.

Nå samarbeider 70-åringen angivelig med rådgiverne sine for å komme med et forbedret bud, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Ineos-eierens største konkurrent i budkrigen, Sjeik Jassim Bin Hamad al Thani er styreformann i en av Qatars største banker, Qatar Islamic Bank. Han er også sønnen til Qatars tidligere statsminister, Hamad bin Jassim bin Jabar Al Thani. skal ønske fullstendig eierskap og kjøpe Glazer-familien helt ut.

Budkrigen og et potensielt salg av United har pågått i mange måneder, og det er snart et år siden den utskjelte familien først uttalte at de kunne være villige til å selge.

Fakta Glazer-familien i Manchester United Glazer-familien kjøpte sine første aksjer i Manchester United i 2003 og overtok majoritetsandelen to år senere. Det skjedde gjennom et gjeldsfinansiert oppkjøp – et lån som familien betaler med klubbens inntekter.

I 2005 kjøpte de seg opp til eierandel på 98 prosent, men har siden redusert eierandelen og eier nå i underkant av 75 prosent av aksjene.

Klubben skal siden oppkjøpet ha betalt over 11 milliarder kroner i administrasjonsgebyr og utbytte direkte til familien.

Familien beskyldes for å investere for lite i klubben og er sjelden å se på klubbens kamper. De kommuniserer sjeldent med fansen

Både i 2005 og i 2010 var det store protester fra Manchester United-fansen mot Glazer-familien, mens de siste årene har det bare blitt flere protester.

Brødrene Joel og Avram Glazer er delt styreledere i Manchester United Vis mer

Men til riktig pris.

Glazer-familien skal, ifølge Bloomberg, ønske seg nær 79 milliarder kroner for klubben.

Tidlig i september ble det kjent at de vurderte å ta klubben av markedet, og utsette et salg til 2025 på grunn av at budgiverne ikke oppfylte prisantydningen.

Noen medier hevder familien ikke er fornøyde før de får opp mot 134 milliarder kroner for klubben.