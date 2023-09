RBK-spiss frykter sesongen ryker: – Det er tøft

TRONDHEIM (VG) 4. mars spilte Noah Holm (22) annetlagskamp for franske Reims. Siden har han ikke vært på banen. Nå kan sesongen være helt over for RBK-spissen.

UTE: Slik får vi trolig ikke se Noah Holm denne sesongen. En bruddskade virker å holde spissen ut av spill for resten av sesongen. Bildet er fra mai i fjor. Vis mer

– Det er et brudd i foten som jeg har operert. Jeg jobber hardt for å komme tilbake. Så får vi se om det blir i år eller om jeg står klar til kick-off i 2024.

Det sier Noah Holm til VG. Han kommer ut i pressesonen etter kampen mellom Rosenborg og Bodø/Glimt. Med en skinne på foten, fortsatt langt unna å spille fotball.

Da RBK gikk ut med nyheten om skaden i starten av august, var det forventet at han var tilbake på treningsfeltet i løpet av september.

Det er fortsatt mulig at han er tilbake mot slutten av sesongen. Likevel ser Holm det som mulig at han ikke spiller mer denne sesongen.

– Vi stresser i hvert fall ikke med det. Jeg kommer til å ta den tiden det trenger. Det viktigste er at jeg er frisk når jeg kommer tilbake, sier Holm.

TI MÅNEDER: Noah Holm i sin hittil siste A-kamp for Reims. I cupmøte med FC Loon-Plage 8. januar. Vis mer

Sønnen til David Nielsen har lenge vært sett på som et stort talent i norsk fotball. For to år siden ble han hentet til RBK fra portugisisk fotball, etter blant annet å ha spilt ungdomsfotball i RB Leipzig.

I fjor ble han lånt ut til franske Reims, som hadde en opsjon på kjøp.

I sommer kom Holm tilbake til Rosenborg. Sist han spilte fotballkamp var for annetlaget til den franske klubben i starten av mars.

Sist han spilte A-lagsfotball var 8. januar. Snart ti måneder siden.

SKINNE: Noah Holm (nærmest kamera) på benken før kampen mot Bodø/Glimt søndag. Vis mer

– Det har vært tøft. Jeg har mistet mye tid til skader. Det er aldri gøy. Jeg håper snart at jeg er ferdig med dette og at uhellet vender til hell, sier Holm.

– Det er tøft, men jeg har gode kompiser og familie rundt meg. Det å komme tilbake hit og være en del av kompisgjengen har hjulpet meg veldig. Jeg vet det kommer til å snu, sier Holm.

Han har kontrakt med Rosenborg til sommeren 2025. Spissen har de siste årene hatt flere lengre avbrekk på grunn av skader.

RBK-lege Olav Aas sier det er mulig at vi får se Holm på banen mot slutten av sesongen.

– Han tar av skinnen i morgen og skal på kontroll neste uke. Dersom bruddet har grodd som venter ser vi ham ute på treningsfeltet i løpet av oktober. Da vil han kunne være aktuell mot slutten av sesongen, skriver Aas i en melding til VG.

– Jeg tenker at hvis han rekker mer denne sesongen så blir det helt på slutten. Så må vi gjøre en vurdering på hvor smart det er å skynde seg, eller om det handler om å bli helt solid inn i 2024, sier RBK-trener Svein Maalen til VG.

RBKs andre midtspisser er Ole Sæter, Isak Thorvaldsson og Rasmus Wiedesheim-Paul. Klubben har lånt ut Oscar Aga og Agon Sadiku til henholdsvis Fredrikstad og Start.

